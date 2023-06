Un nouvel vol d’essai du Starship, la super-fusée de SpaceX, est attendu cet été, d’après Elon Musk.

Le temps presse pour SpaceX. Voilà deux mois que son premier vrai vol d’essai du Starship a eu lieu, et qui s’est achevé prématurément dans une explosion en haute altitude, à peine trois minutes après le décollage. Depuis, plus aucun test n’a eu lieu. Or, l’entreprise américaine est censée fournir une fusée pleinement opérationnelle pour le mois de décembre 2025.

C’est en effet à cette date que la NASA aura impérativement besoin de SpaceX pour un segment-clé du programme Artémis, qui vise à renvoyer du personnel sur la Lune. Si l’agence spatiale américaine acheminera les équipages de la Terre à la Lune, avec sa fusée Space Launch System (SLS), elle se reposera sur son partenaire privé pour la descente à la surface.

Vue d’artiste du Starship de SpaceX posant des astronautes sur la Lune. // Source : SpaceX

L’entreprise fondée par Elon Musk est censée assurer la liaison entre une future station placée en orbite autour de la Lune et le sol. Il faut donc démontrer la fiabilité du « taxi » dans cette tâche, et cela, sur un autre monde ! Il ne suffit pas de prouver que l’on sait faire voler le Starship sur Terre. Il faut montrer que l’on peut faire la navette sur la lune, pour Artémis III.

Toute la question est de savoir si SpaceX y arrivera en deux ans et demi. Or, le vol d’avril a mis en évidence une cascade de problèmes — sur la fiabilité des moteurs, la séparation effective des étages durant le vol, les performances propres du lanceur, la sécurisation du pas de tir ou encore la maîtrise de la fusée, avec un incident sur la commande d’autodestruction.

Starship doit revoler cet été

Beaucoup de travail à faire, donc, mais on devrait bientôt avoir une bonne idée des progrès accomplis par SpaceX depuis plusieurs semaines. Interrogé sur la suite du calendrier pour le Starship, Elon Musk a indiqué mi-juin à un internaute qu’un autre test aura lieu durant l’été, à un horizon relativement proche. Un test qui devrait reprendre les objectifs du premier vol.

La date du vol n’est pas encore fixée, mais l’entrepreneur américain parle d’une tentative dans six à huit semaines — soit grossièrement entre la fin juillet et le début du mois d’août. Cela, sous réserve que toutes les éventuelles embûches aient été enjambées. La destruction du pas de tir lors de l’allumage de la fusée, avec des débris projetés parfois très loin, a marqué les esprits.

Le vol du Starship, avant sa destruction. // Source : SpaceX

Historiquement, SpaceX a opté pour un développement foncé sur de nombreux tests, sur lesquels l’entreprise itère pour corriger les défaillances constatées en cours de route. Une stratégie qui a payé jusqu’à présent, avec une fusée Falcon 9 qui est en avance sur la concurrence sur plusieurs aspects-clés — elle est réutilisable et revient sur Terre automatiquement.

Les nombreux soucis relevés lors du premier vol interrogent toutefois sur la faculté de SpaceX de tout corriger dans une fenêtre assez courte — si le vol a lieu dans six semaines, l’entreprise aura bénéficié de trois mois et demi pour tout remettre d’équerre. Au sein de la NASA, on se demande si la mission Artémis III ne finira pas, in fine, par être reportée.

