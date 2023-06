Certains types de couleurs permettent d’être mieux vu sous une eau profonde et/ou agitée. Un critère qui doit entrer en ligne de compte quand on choisit un maillot de bain.

La noyade des enfants comme des adultes est la troisième cause de mortalité accidentelle dans le monde — soit 7 % des morts accidentelles selon l’OMS. Plusieurs solutions permettent d’éviter ce risque (les cours de plongée, les barrières pour les piscines domestiques pour les maisons avec enfants, le respect des horaires et des zones…), mais l’une d’elles est souvent oubliée : le maillot de bain. Leur couleur peut changer le cours d’une noyade, en permettant d’être vu ou non — et donc d’être sauvé.

« En 2019, j’accompagnais souvent mes enfants dans l’eau et je voyais tous ces enfants porter de jolis maillots de bain dont les couleurs n’étaient pas adaptées — les enfants sautaient dans l’eau et disparaissaient tout simplement », signale Natalie Livingstone auprès de la BBC, le 16 juin 2023. Elle a fait partie des sauveteurs en mer d’Alive Solutions, une entreprise dédiée à la sécurité des baignades et à l’éducation autour de cette activité. « Nous avons donc décidé de tester les couleurs et de voir ce qui serait le plus visible dans différents environnements. »

Avec une équipe de recherche, Natalie Livingstone et Alive Solutions ont mis à l’épreuve plusieurs couleurs de maillots de bain, afin de déterminer celles qui sont les plus sécurisantes en cas de noyade. Ils ont placé, sous un mètre d’eau, une large palette de couleurs de tissus (rouge, vert fluo…). Les fonds de la baignade ont, eux aussi, été variés : une piscine sombre, une piscine claire, un lac, une eau calme, une eau agitée.

Les couleurs fluo gagnent la bataille

Plusieurs couleurs — et types de couleurs — sont apparues comme les moins performantes :

Les palettes de bleu

Les palettes de gris

Les palettes de blanc

Toutes les couleurs sombres

C’est lié au comportement de la lumière sous l’eau : l’eau absorbe la lumière de telle sorte à entraîner une désaturation. Ainsi, les couleurs situées sur les grandes longueurs d’onde de la lumière sont peu à peu filtrées à mesure que l’on s’enfonce sous l’eau, jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus, ou presque plus, être distinguées. À cela, il faut ajouter les déformations provoquées par les ondulations de l’eau lorsqu’on regarde depuis la surface. « L’eau n’est pas comme l’air ou une fenêtre — elle peut être très déformante au moindre mouvement de surface. »

« Dans une piscine blanche, les couleurs plus sombres ressemblaient à des ombres, et dans un lac brun trouble, les couleurs plus claires ressemblaient au reflet d’un nuage », explique Natalie Livingstone. Même le rouge, qui est loin d’être la pire couleur, n’avait pas toujours une bonne performance, se transformant souvent en ombre durant ces tests. Cela signifie que les tons sombres, les tons clairs et les tons neutres ne sont pas les plus adaptés, car ils peuvent tous devenir difficiles à repérer sous l’eau, selon les contextes.

Mais alors, que reste-t-il, selon les travaux d’Alive Solutions ? Les couleurs fluorescentes : rose fluo, orange fluo, vert fluo et jaune fluo.

Éviter les tons clairs/sombres/neutres, et encore plus les motifs tels que les rayures. Les couleurs fluo unies sont à privilégier (et d’éventuels petits motifs). // Source : Pexels

Natalie Livingstone pose une nuance supplémentaire : attention aux motifs imprimés. Ces derniers peuvent contribuer à effacer le maillot de bain. Et, ils peuvent même supprimer l’avantage des couleurs fluo : durant les tests, lorsque l’orange fluo était affublé des lignes blanches, il se rapprochait d’une ombre difficile à discerner — alors même que l’orange fluo est l’une des couleurs les plus sûres sous l’eau. De tout petits motifs avaient un impact quelque peu moindre.

Reste maintenant à trouver ces maillots de bain fluo dans le commerce. « Les fabricants de maillots de bains sont lents à se mettre au diapason. De nombreuses personnes affirment qu’il leur est très difficile de trouver des maillots de bain fluo », regrette Natalie Livingstone.

