Ça y est : l'astronaute américaine de 40 ans a battu le record de la plus longue période passée dans l’espace par une femme.

C’est officiel, Christina Hammock Koch a battu le record du temps passé dans l’espace par une femme, le 28 décembre 2019. Ce jour-là, elle a célébré son 289è jour passé à bord de l’ISS, la Station spatiale internationale, battant le précédent record tenu par Peggy Whitson, qui y avait passé 288 jours.

« Il y a cinq ans et demi, Peggy a pris le temps d’assister à mon premier entraînement pour marcher dans l’espace, en tant que mentor. C’est avec un immense honneur que je marche dans ses pas aujourd’hui », a tweeté Christina Koch le 30 décembre. « J’ai hâte de pouvoir moi aussi le rendre aux prochaines exploratrices et les voir s’envoler encore plus haut. »

Whitson reste toutefois détentrice de quelques impressionnants records, comme le nombre de jours cumulés passés dans l’espace pour une femme (665 jours en trois missions), ainsi que la première femme commandante de l’ISS.

Five and a half years ago, @AstroPeggy took time to attend my first ever spacewalk training run as a mentor. It is beyond an honor to follow in her footsteps today. I can’t wait to pay it forward to the next explorers and watch them fly even higher. pic.twitter.com/jcrsWFp2D3

— Christina H Koch (@Astro_Christina) December 30, 2019