La Grande conjonction entre Jupiter et Saturne a eu lieu dans la nuit du 21 décembre 2020. Ce rare évènement a été photographié de très nombreuses fois : voici nos clichés préférés.

La Grande conjonction entre Jupiter et Saturne, qui a eu lieu dans la nuit du 21 décembre, était un événement attendu : cela faisait près de vingt ans qu’il n’y avait pas eu une conjonction entre les deux planètes. Le phénomène était d’autant plus exceptionnel que l’écart entre les deux était particulièrement faible : environ un cinquième du diamètre de la Lune, un événement qui ne s’était pas produit depuis plusieurs centaines d’années.

L’événement était observable à l’œil nu depuis l’Europe, mais si vous n’avez pas eu la chance de pouvoir l’apercevoir, ou si le ciel était nuageux, vous pouvez retrouver ci-dessous les plus beaux clichés de la grande conjonction.

La Nasa a pris une grande quantité de photos très impressionnantes. Vous pouvez en retrouver une partie ci-dessous.

Les conjonctions entre Jupiter et Saturne se produisent après un intervalle de temps (entre 18 et 20 ans), qui correspond à peu près à la période synodique Jupiter-Saturne, comme l’expliquait Numerama il y a quelques jours.

Mais la conjonction d’hier soir était particulièrement impressionnante, car les planètes étaient exceptionnellement proches : cela faisait plus de 400 ans qu’elles n’avaient pas été aussi rapprochées. Comme l’explique The Atlantic, une telle proximité remonte à 1623. Mais les personnes vivant à cette époque n’ont pourtant pas pu observer cette Grande conjonction : « les planètes étaient à côté du soleil, donc au moment où celui-ci s’est couché, les planètes n’étaient plus visibles ». Ainsi, la dernière fois que quelqu’un sur terre a pu voir les planètes être aussi proches était en … 1226. Exceptionnel on vous dit.

Mais il n’y avait pas que ces deux planètes à voir hier soir : la Station Spatiale Internationale s’est invitée dans une photo. On peut voir l’ISS entre Jupiter et Saturne.

SPOTTED : The space station between Saturn and Jupiter in the night sky. Don't miss the #thegreatconjunction on Dec. 21 !

Although this image was taken from Earth, astronauts aboard the station are trained at @NASA_Johnson to take photos from space given their unique point of view. pic.twitter.com/9BQbqOBSTd

— International Space Station (@Space_Station) December 21, 2020