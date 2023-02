Des travaux publiés début 2023 montrent combien certains éléphants contribuent au stockage du carbone. Les forêts ont besoin d’eux, le climat aussi. Leur disparition pourrait accentuer le réchauffement planétaire.

L’éléphant de forêt d’Afrique est en danger critique d’extinction. En cause ? Sa chasse intensive, notamment, depuis plusieurs siècles. Il y a cependant un problème… au sein du problème. « Si nous perdons les éléphants de forêt, nous rendrons un mauvais service à l’atténuation du changement climatique », alerte Stephen Blake.

Il est le co-auteur d’une étude dédiée au rôle que joue cette espèce dans le cycle du carbone. Publiée en janvier 2023, elle montre comment ces éléphants participent à la création de forêts cruciales, lesquelles stockent d’importantes quantités de carbone atmosphérique et contribuent au maintien de la biodiversité régionale.

Les éléphants jouent un rôle dans la biodiversité et le stockage du carbone. // Source : Pixabay

« L’importance des éléphants de forêt pour l’atténuation du climat doit être prise au sérieux par les décideurs politiques afin de générer le soutien nécessaire à la conservation des éléphants », estime Blake. « Le rôle des éléphants de forêt dans notre environnement mondial est trop important pour être ignoré. »

Sans éléphants, un stockage carbone réduit de 7 à 9 %

Que se passerait-il si ces éléphants disparaissaient ? La forêt pluviale d’Afrique centrale et occidentale, qui n’est autre que la deuxième plus grande au monde, perdraient 7 à 9 % de leur capacité à stocker du carbone atmosphérique. Or, en l’absence de ce stockage, le carbone fuit dans l’atmosphère, où il contribue au réchauffement planétaire.

En cause, une réaction en chaîne, car « les éléphants sont les jardiniers de la forêt », illustre Blake. Cela tient d’abord à leur façon de se nourrir. Dans ces forêts, on trouve deux types d’arbres :

Des arbres à bois léger : faible densité de stockage carbone

Des arbres à bois lourd : haute densité de stockage carbone

Or, les arbres à bois léger poussent plus rapidement que les arbres à bois lourd, en les dépassant rapidement en taille et en nombre. C’est là qu’interviennent les éléphants : ils se nourrissent massivement d’arbres à bois léger (plus nutritifs, plus appétissants). Résultat, les éléphants contribuent à « éclaircir » la forêt à tout point de vue. Grâce à eux, les arbres à bois lourd ont plus d’espace, de nutriments et de lumière pour prospérer. Et, vous l’avez compris, ce sont eux qui jouent le rôle le plus ample dans le stockage carbone.

Les éléphants étaient 10 millions en Afrique, autrefois. Ils sont maintenant 500 000 et leur population décline encore. // Source : Pixabay

Par ailleurs, même si les éléphants ne mangent pas les arbres à bois lourd et à haute densité carbone, ils se repaissent de leurs grands fruits, plus savoureux que ceux d’autres arbres. De fait, les graines passent par leur système digestif avant d’être libérées par les excréments dans le sol des forêts, où elles vont germer. De même, les éléphants font beaucoup de dégâts en mangeant, arrachant des feuilles, des branches, des jeunes pousses, qui se retrouvent sur les sols, dans une dynamique positive de répartition des nutriments.

De 10 millions d’éléphants à… 500 000

Cette étude pourrait avoir des implications plus vastes que seuls les éléphants, puisqu’il existe d’autres herbivores dans le monde et dans d’autres écosystèmes. Voilà qui rappelle donc combien, dans la nature, tout est interconnecté : sauver la planète, c’est sauver chaque élément de l’engrenage. Si les éléphants de forêt d’Afrique continuent de voir leur population diminuer, ou — scénario catastrophe — disparaissent, alors l’urgence climatique n’en sera qu’accrue.

« Dix millions d’éléphants parcouraient autrefois l’Afrique, ils sont aujourd’hui moins de 500 000, la plupart des populations vivant dans des poches isolées », déplore Blake. « Ces éléphants sont en danger ou en danger critique d’extinction, et leur nombre a chuté de plus de 80 %, au cours des 30 dernières années. Les éléphants sont protégés par le droit national et international, et pourtant le braconnage continue. »

