À des millions de kilomètres de distance, le télescope James Webb a réussi à voir un minuscule astéroïde inconnu. Ce serait le plus petit objet détecté par le télescope spatial, de façon inattendue.

Les « yeux » de James Webb sont si perçants qu’il a trouvé un petit astéroïde, de moins de 1 km, dans le vide spatial. L’objet détecté par le télescope mesure entre 100 et 200 mètres de long, selon les annonces de la Nasa et de l’ESA le 6 février 2023. D’après les agences spatiales, il pourrait bien s’agir du plus petit objet jamais observé par cet observatoire. Une étude à son sujet a également été publiée dans Astronomy & Astrophysics.

L’astéroïde se cachait dans les données de l’instrument MIRI

Le corps céleste débusqué par James Webb se trouve dans la ceinture principale d’astéroïdes, entre les orbites de Mars et Jupiter. C’est par hasard que les scientifiques ont déniché cet astéroïde « intrus » dans les images du télescope. L’objet était caché dans les données issues de l’étalonnage d’un des instruments de James Webb, MIRI, le seul instrument du télescope capable d’observer dans l’infrarouge moyen.

« Les mesures infrarouges des astéroïdes sont cruciales pour déterminer les propriétés physiques et thermiques des objets individuels », peut-on lire dans l’étude. Mais, ces observations sont complexes. Avec James Webb, « la situation va changer et de nombreux objets inconnus, souvent très petits, du système solaire seront détectés. »

Télescope James Webb.

Comme les comètes, les astéroïdes sont des résidus de la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d’années. À la différence des comètes qui se sont formées loin du Soleil, les astéroïdes sont nés près du Soleil, plus près que la planète Jupiter. La plupart des astéroïdes se trouvent dans la ceinture entre Mars et Jupiter. On connait plus de 1,1 million d’astéroïdes dans le système solaire.

James Webb a déniché l’objet à plus de 100 millions de km de distance

Le fait que James Webb soit capable de détecter des objets si petits n’était pas prévu. D’autant plus que l’astéroïde est très éloigné du télescope : l’observatoire a réussi à repérer cet objet d’environ 100 mètres à une distance de plus de 100 millions de km. C’est une très bonne nouvelle pour la connaissance des plus petits astéroïdes de la ceinture principale, puisque peu d’entre eux ont pu être étudiés à ce jour. Si James Webb peut les voir, il devrait aider les scientifiques à affiner leurs modèles de formation du système solaire.

D’autres observations sont prévues pour mieux cerner ce petit astéroïde. Les chercheurs ont notamment besoin de données de position supplémentaires, par rapport aux étoiles situées en arrière-plan, pour étudier l’orbite de l’astéroïde.

