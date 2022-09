L’agence spatiale américaine signale que la mission Artémis 1 peut être suivie en temps réel, grâce à un outil de visualisation qui indique sa position entre la Terre et la Lune.

Sauf coup de théâtre, c’est le 3 septembre que doit décoller Artémis 1. Il s’agit de la première étape du plan de la Nasa visant à ramener l’humanité sur la Lune au cours de la décennie 2020, cinquante ans après Apollo. Le nouveau programme, baptisé Artémis, comprend plusieurs phases, incluant la mise en place d’une station orbitale autour de la Lune et une base à la surface.

Artémis 1 est une mission inhabitée, qui sert de répétition générale avant Artémis 2, attendue pour 2024 et qui accueillera à bord de la capsule Orion. Elle permet aussi de mettre enfin à l’épreuve la nouvelle fusée de l’agence spatiale américaine, le Space Launch System (SLS). Ce sera son baptême du feu et il faut espérer que tout se passera bien pour le lanceur.

Suivre l’odyssée de la mission Artémis 1 dans l’espace

Le décollage du SLS et d’Artémis 1 peut être suivi en direct. Mais ce n’est pas tout : vous avez aussi la possibilité de voir le périple spatial de la mission jusque dans les parages de la Lune. En effet, la Nasa fournit un site interactif — NASA/JPL Eyes — qui montre tout ce qui se passe dans le Système solaire, ou presque. Surtout, le site montre les missions spatiales en cours.

Le lanceur Space Launch System (SLS) au crépuscule. // Source : Nasa/Ben Smegelsky

Autrement dit, vous avez l’opportunité de regarder en temps réel le parcours de la mission Artémis 1 (et voir, peut-être, son étonnante trajectoire vers la Lune). La Nasa a confié le 2 septembre avoir actualisé son outil de visualisation pour inclure la trajectoire d’Artémis 1. Cela matérialisera en quelque sorte toutes les étapes qui sont attendues avec cette mission.

L’outil de visualisation de la Nasa est interactif : il vous suffit de déplacer la carte du Système solaire avec la souris et les touches directionnelles du clavier pour zoomer ou dézoomer et orienter votre vue. Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons trois accès vers JPL Eyes centrés sur la Terre, sur les environs de la planète bleue et sur la Lune.