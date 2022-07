Surmonter une période de canicule peut s’avérer difficile, d’autant plus lorsqu’il fait chaud à l’intérieur de votre foyer. Néanmoins, il existe une astuce, simple et efficace, qui vous permettra de diminuer fortement le ressenti de chaleur et de rafraichir une à une les pièces de votre logement.

Depuis quelques jours, la canicule bat son plein en France, et les températures peuvent atteindre rapidement les 40°C, dès lors que le Soleil est à son zénith. C’est aussi une évidence, le réchauffement climatique est lourd de conséquences — les ressentis de chaleur deviennent de plus en plus élevés, et les personnes fragiles doivent redoubler de prudence. Désormais, il faut adopter certains gestes pour se prémunir du danger, même si vous êtes à la maison.

Si le ressenti de chaleur rend votre sommeil ou votre quotidien à la maison compliqué, sachez qu’il existe une méthode très simple, qui vous permettra de refroidir les pièces de votre maison efficacement, et ce grâce à un usage particulier de votre ventilateur. C’est une utilisatrice de Twitter qui l’a partagé le 18 juillet 2022, en pleine canicule. Cette astuce, qui fonctionne la nuit, peut donc s’appliquer très efficacement ce 20 juillet, alors que l’extérieur commence à se rafraichir, mais que les logements sont bouillants après avoir emmagasiné plusiuers jours de chaleur extrême.

J'ai lu sur le site du gouvernement canadien que placer un ventilo devant une fenêtre ouverte en le dirigeant vers l'extérieur à la tombée de la nuit rafraîchit la pièce, on a testé hier soir et c'est efficace ET rapide (l'affaire d'une dizaine de minutes) — 🕷 (@Darchen_) July 18, 2022

Orienter son ventilateur vers la fenêtre fait sortir la chaleur accumulée

Il est probable que vous ayez fait l’acquisition d’un ventilateur ces derniers mois (si non, jetez un œil à notre guide d’achat sur les meilleurs ventilateurs actuels du marché). C’est vers lui qu’il faut se tourner pour ce tuto.

La solution toute simple, mais qui semble contre-intuitive, consiste à placer ce ventilateur non pas devant vous, mais tourné vers l’extérieur, vers votre fenêtre. Ceci lui permettra, une fois en marche, de souffler l’air chaud de l’intérieur vers l’extérieur et de rafraichir ainsi la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

La rédaction de Numerama a testé cette astuce ; si le changement de température n’est pas bouleversant, on a tout de même senti une bonne différence après 15 minutes. L’air le plus chaud avait quitté la pièce. La zone la plus fraîche se situe à l’arrière du ventilateur.

Un ventilateur tourné vers la fenêtre est une bonne idée // Source : Numerama

Cette astuce est également pratique, puisqu’elle permet également de chasser les moustiques, qui sont très présents lors des périodes de chaleur et de canicule.

N’oubliez pas que, la clé de toute protection contre la chaleur et la canicule, est avant tout d’empêcher les rayons du soleil d’entrer en contact avec les surfaces vitrées de votre lieu de domicile (ou de travail). Nous vous conseillons, une fois la première étape avec le ventilateur effectuée, de garder vos volets ou rideaux fermés.