Microsoft a décidé de ne parler que des jeux qui sortiront d’ici un an lors de sa conférence Xbox du 12 juin 2022. Voici les cinq projets à suivre les yeux fermés.

Microsoft et Bethesda organisaient une grosse conférence, le dimanche 12 juin 2022, centrée sur les jeux vidéo à venir au sein de l’écosystème Xbox. Les deux entreprises ont opté pour un angle appréciable : seuls des jeux prévus d’ici à un an ont été montrés pendant un peu plus de 1h30.

Dans la foulée, Microsoft a partagé une image montrant 50 jeux qui sortiront avant le 30 juin 2023, ce qui nous permet de cocher quelques cases dans nos agendas. On a donc sélectionné cinq productions à suivre dans les mois à venir. À noter que quatre d’entre elles seront disponibles tout de suite dans le Xbox Game Pass.

Mentions honorables : Persona 5 Royal (2022), Hogwarts Legacy (2022), The Callisto Protocol (2022), Starfield (2023), S.T.A.L.K.E.R. 2 (2023), Resident Evil 4 (2023) et Dead Space (2023).

Les jeux à paraître en 2022 et 2023 sur Xbox. // Source : Microsoft

Cinq jeux à suivre qui paraîtront sur Xbox d’ici 2023

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem n’est autre que la suite du flamboyant A Plague Tale: Innocence — l’un des jeux les mieux écrits de ces dernières années. On retrouvera toujours le formé duo par Amicia et Hugo, cette fois-ci dans le sud de la France. À en juger par les premières images, Amicia a énormément gagné en maturité, jusqu’à céder à une violence qui peut faire froid dans le dos. On s’attend à ce que A Plague Tale: Requiem fasse tout en mieux. Mais attention à ne pas tomber dans l’excès…

Sortie en 2022. Dès le premier jour dans le Xbox Game Pass.

Scorn

Âmes sensibles, s’abstenir. Défini comme un FPS atmosphérique, Scorn a tout simplement l’air répugnant. Mais les fans de la saga Alien devraient malgré tout être attirés par la direction artistique inspirée des travaux d’Hans Giger. Il faut juste aimer la SF et l’horreur, en espérant qu’il y ait un jeu derrière ce parti pris esthétique.

Sortie le 21 octobre 2022. Dès le premier jour dans le Xbox Game Pass.

Diablo IV

Comment ne pas attendre Diablo IV ? Depuis sa révélation en 2019 à l’occasion de la BlizzCon, ce nouvel opus tiré d’une saga culte s’est fait désirer. Mais la sortie semble se rapprocher pour ce RPG orienté action ultra-ambitieux. Blizzard Entertainment promet un monde ouvert bien rempli, de la personnalisation à gogo et un gameplay plus souple que jamais. Le tout dans une ambiance gothique qui rappelle Diablo II et tranche avec l’orientation plus cartoon de Diablo III.

Sortie en 2023.

Redfall

Derrière Redfall, on retrouve le studio réputé Arkane Austin (Dishonored, Prey) — déjà un gage de qualité. L’objectif sera de reprendre une île, désormais entre les mains d’une armée de vampires qui se sont arrangés pour la couper du reste du monde (exemple : ils ont neutralisé le soleil). L’expérience, coopérative ou solo, se situe dans un monde ouvert, et on pourra incarner l’un des quatre héros aux caractéristiques propres. Redfall compte faire la différence avec une emphase sur la narration.

Sortie en 2023. Dès le premier jour dans le Xbox Game Pass.

Forza Motorsport

Et si Forza Motorsport était le vrai premier jeu nouvelle génération ? Les images de gameplay donnent le tournis, tant les graphismes sont rutilants. Entre la modélisation des voitures d’une précision chirurgicale (y compris pour les dégâts), les abords des circuits ultra détaillés, les effets visuels nombreux ou encore le travail sur les reflets (du ray tracing en temps réel…), ce serait presque trop beau pour être réel.

Sortie en 2023. Dès le premier jour dans le Xbox Game Pass.