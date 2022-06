Microsoft invite les joueuses et les joueurs à une grosse conférence Xbox, ce dimanche 12 juin 2022. La multinationale doit rassurer sur son calendrier de l’année.

Après un State of Play de Sony très réussi (merci au remake de Resident Evil 4 et à Final Fantasy XVI) et une conférence Summer Game Fest beaucoup plus déprimante, c’est au tour de Microsoft d’animer un mois de juin privé d’E3, mais quand même riche en annonces gaming.

C’est donc ce dimanche 12 juin 2022 qu’a lieu le Xbox & Bethesda Games Showcase, événement pendant lequel on va pouvoir « en apprendre plus sur les jeux des Xbox Game Studios, de Bethesda et des partenaires ».

Comment suivre la conférence Xbox ?

Pour assister à la conférence en direct, il faudra retarder son dîner (ou prolonger l’apéro). Le show devrait durer environ 1h30.

Quand ? Le 12 juin 2022 à partir de 19h, heure française ;

Le 12 juin 2022 à partir de 19h, heure française ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence Xbox et Bethesda.

Xbox & Bethesda Games Showcase // Source : Microsoft

Microsoft se doit de rassurer

Microsoft joue sans doute très gros, avec sa conférence baptisée Xbox & Bethesda Games Showcase. Grâce à Forza Horizon 5 et Halo Infinite, l’année 2021 s’est plutôt bien terminée. Mais depuis, c’est le calme plat en matière d’exclusivités de poids. Heureusement qu’il existe le Xbox Game Pass pour occuper les joueuses et les joueurs. Le service, qui reçoit régulièrement des nouveautés, porte littéralement l’écosystème Xbox sur ses épaules.

Mais le fait est que Microsoft doit rassurer. Ces derniers mois, la multinationale a multiplié les signatures de chèques dans le but de se forger un véritable empire, avec une constellation de studios prêts à fournir des expériences de qualité. Pourtant, on se demande à quelles exclusivités on va pouvoir jouer avant Noël (pour rappel, Starfield a été repoussé). Où sont passés les Fable, Forza Motorsport, Avowed, Everwild, As Dusk Falls et autre Stade of Decay 3, qui étaient tous déjà officialisés en 2020 ? Il serait temps de donner des nouvelles, en espérant qu’elles soient bonnes.

Microsoft ne pourra pas s’en remettre uniquement à son Game Pass, si puissant soit-il, pour animer l’année 2022. Pas après tous ces investissements… On attend aussi des annonces du côté de Bethesda, avec pourquoi pas un nouvel épisode de Wolfenstein et des images de Starfield (même s’il a été retardé). Bref, on a envie de cocher des cases dans notre agenda de ces prochains mois.