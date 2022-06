Blizzard Entertainment a confirmé le lancement de Diablo IV pour 2023. On peut même espérer le RPG orienté action durant la premier semestre.

Le bout du tunnel se rapproche pour Diablo IV, officialisé en 2019 et qui fait patienter les fans depuis bien trop longtemps. Le RPG développé par Blizzard Entertainment est venu passer une tête à la conférence Xbox diffusée par Microsoft le 12 juin — pour donner quelques bonnes nouvelles. À commencer par une fenêtre de lancement : normalement, Diablo IV sera disponible en 2023.

Il devrait même être disponible durant le premier semestre, puisque Microsoft n’a décidé de montrer que des jeux attendus d’ici un an (si tout va bien). Dans un communiqué publié dans le foulée, Blizzard Entertainment précise que Diablo IV sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Le jeu sera compatible avec les fonctionnalités cross-play (sessions en ligne sans barrière) et cross-progression (données partagées entre les plateformes).

Du gameplay de Diablo IV sur Xbox Series X

En plus de la confirmation de l’arrivée de Diablo IV en 2023, Blizzard Entertainment a officialisé la cinquième et dernière classe que pourront incarner les joueuses et les joueurs. Il s’agit du Nécromancien, qui rejoint un casting composé du Barbare, de la Sorcière, du Druide et du Voleur.

Le Nécromancien n’est pas inédit dans l’univers de Diablo, mais s’appuiera ici sur de belles évolutions dans le gameplay. Il pourra ainsi faire appel à son Livre des morts, qui lui offrira la possibilité de personnaliser son armée de revenants comme jamais auparavant. Vous préférez réveiller des mages squelettes ? Ou des golems de sang ? A priori, les possibilités seront très poussées dans Diablo IV, ce qui préfigure une plus grande liberté pour se défendre au sein des environnements ouverts de Sanctuaire.

Diablo IV // Source : Blizzard Entertainment

Diablo IV n’aura pas du tout le même business model que Diablo Immortal, adaptation mobile gratuite — mais gorgée de microtransactions déjà critiquées. Sur Twitter, Adam Fletcher, en charge de la communauté, rassure : « Diablo IV est un jeu complet, payant et pensé pour l’audience PC et console. Le jeu est immense et il y aura beaucoup de contenu après le lancement pour tout le monde. Les autres contenus payants prendront la forme d’éléments cosmétiques optionnels et il y aura, peut-être, des extensions. » Au lancement, Diablo IV proposera plus de 140 donjons à explorer, et plusieurs dizaines de quêtes secondaires à remplir — en plus de l’histoire principale.