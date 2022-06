Le State of Play diffusé le 3 juin par Sony a démarré par l’officialisation d’un remake de Resident Evil 4, le meilleur opus de la saga.

Les fans de Resident Evil peuvent cocher une date dans leur agenda : le 24 mars 2023, ils pourront (re)découvrir l’excellent Resident Evil 4, sans conteste le meilleur opus de la saga. Comme c’était attendu, Capcom proposera un remake du jeu initialement paru sur la GameCube de Nintendo.

Le remake de Resident Evil 4, officialisé durant le State of Play diffusé le 3 juin par Sony, s’appuiera bien évidemment sur les bienfaits du RE Engine, moteur 3D qui a déjà servi à remettre au gout du jour Resident Evil 2 puis Resident Evil 3. La firme nippone continue donc son opération renaissance, et on espère retrouver les frissons d’un jeu qui a marqué une vraie rupture dans l’histoire de la franchise culte.

Le remake de Resident Evil 4 est enfin confirmé

Pour rappel, Resident Evil 4 nous met dans le costume de Leon S. Kennedy, tandis qu’il doit se rendre en Europe pour secourir la fille du président des États-Unis (rien que ça). Une fois arrivé dans un village espagnol à l’ambiance étrange, il tombe sur des habitants bizarrement agressifs. Resident Evil 4 est le dernier épisode à avoir été supervisé par Shinji Mikami, père fondateur.

Le remake va faire du bien à un gameplay devenu très lourd. Par exemple, dans le Resident Evil 4 de l’époque, on ne pouvait pas tirer en bougeant. Ce changement suffit à donner de l’intérêt au survival-horror, entre autres évolutions ergonomiques pensées pour rendre la prise en main beaucoup plus agréable.

Resident Evil 4 Remake // Source : Capture YouTube

On espère simplement que Capcom ne modifiera pas trop l’histoire, comme il l’a fait pour le remake de Resident Evil 3 (certaines portions ont été supprimées). On rêve d’une expérience intacte, portée par son atmosphère et simplement revigorée par des graphismes et un gameplay plus actuels.

À noter que Resident Evil 4 Remake sera jouable sur le PlayStation VR2, casque de réalité virtuelle associé à la PS5 (actuellement en développement). Cela rappelle Resident Evil 7: Biohazard, qui était compatible avec la première génération du casque.