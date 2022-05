Amazon a dévoilé les bonus dont pourront bénéficier les abonnés Prime Gaming en juin. Parmi les jeux offerts, il y a Far Cry 4.

Le saviez-vous ? Votre abonnement Amazon Prime donne droit chaque mois à du contenu en lien avec les jeux vidéo. La multinationale offre carrément des jeux complets (en version PC).

Pour le mois de juin, Amazon propose par exemple Far Cry 4 aux abonnés Prime Gaming, un blockbuster développé et édité par Ubisoft. D’autres bonus sont également au programme : un partenariat autour de Pokémon Go a été signé pour permettre aux dresseuses et aux dresseurs de récupérer des objets utiles (Poké Balls, Max Revives, morceaux d’étoile…).

Pokémon Go x Prime Gaming // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois) — qui permet d’accéder à la livraison gratuite en un jour ouvré ou encore de regarder des films et séries sur Prime Video.

Les 6 jeux offerts en juin 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er juin, on pourra récupérer six jeux via Prime Gaming.

Far Cry 4

La formule Far Cry comme on l’aime (et la déteste) : un monde ouvert exotique à découvrir, un méchant charismatique, des objectifs en veux-tu en voilà…

Escape from Monkey Island

Quatrième volet de la saga culte Monkey Island, sachant qu’Amazon offrait son prédécesseur en mai. De quoi parfaire sa culture vidéoludique.

Astrologaster

Dans le Londres de Shakespeare, les joueurs incarnent Simon Forman, qui traite ses patients en utilisant l’astrologie.

Across the Grooves

Quel mystère entoure le destin d’Alice ?

Calico

Vous aimez les chats ? Dans Calico, l’objectif est de reconstruire le bar à chats de la ville. Une vraie vocation.

WRC 8

Simulation officielle du championnat de WRC (rallye). On nous vante un gameplay authentique, avec du contenu (plus de 100 circuits), un mode carrière ultra complet et un gameplay peaufiné.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

