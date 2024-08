Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion de la diffusion des premiers épisodes de la saison 2 de la série Les Anneaux de pouvoir, Amazon gâte ses abonnés Prime en leur offrant trois jeux Le Seigneur des anneaux.

C’est l’événement de la rentrée 2024 : la diffusion de la deuxième saison de la série Les Anneaux de pouvoir, tirée de l’univers du Seigneur des anneaux. Les trois premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur Prime Video et à cette occasion la multinationale a décidé d’offrir trois jeux vidéo aux fans.

Il est bien évidemment nécessaire d’être abonné à Amazon Prime pour profiter de ces cadeaux qui raviront les passionnés de gaming. On rappelle que le service permet justement d’accéder à la plateforme de SVOD (Prime Video) ou encore de profiter de la livraison en un jour ouvré. Prime Gaming est un bonus de plus et il permet de récupérer chaque mois des jeux vidéo.

Trois jeux SDA offerts sur Amazon Prime // Source : Amazon

Trois jeux Le Seigneur des anneaux offerts pour fêter le retour de la série sur Amazon

Voici les trois jeux en question :

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

LEGO The Lord of the Rings

Middle-earth: Shadow of War

Rendez-vous sur cette page pour les récupérer.

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition (GOG)

Middle-earth: Shadow of Mordor est un jeu vidéo d’action/aventure qui nous permet de parcourir les décors sombres du Mordor. Il se déroule avant les événements de la trilogie originale et nous met dans la peau de Talion. Maudit à sa mort et condamné à errer, il souhaite obtenir sa vengeance. Middle-earth: Shadow of Mordor est connu pour son système Nemesis, une mécanique qui hiérarchise les ennemis et leur fait gagner/perdre des niveaux en fonction de la progression.

LEGO The Lord of the Rings (GOG)

LEGO The Lord of the Rings n’est autre que l’adaptation des trois films du Seigneur des anneaux (La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du roi) à la sauce des célèbres briques danoises. C’est-à-dire une relecture humoristique de certaines scènes vues à l’écran, avec un gameplay accessible et adapté à un public très large. Très souvent, c’est mignon.

Middle-earth: Shadow of War (Luna)

Middle-earth: Shadow of War est la suite directe de Middle-earth: Shadow of Mordor, toujours dans le Mordor. On aura cette fois l’occasion de forger un nouvel anneau de pouvoir.

Précision sur Middle-earth: Shadow of War : alors que Middle-earth: Shadow of Mordor et LEGO The Lord of the Rings sont offerts en version PC (via la plateforme GOG), il faudra passer par Amazon Luna pour y jouer. Il s’agit du service de cloud gaming de l’entreprise. Le jeu est jouable en cliquant directement sur ce lien.

