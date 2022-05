Sony a annoncé que les réductions annulées quand on changeait de formule avec le PlayStation Plus n’étaient qu’une erreur. Elle est désormais corrigée.

La refonte du PlayStation Plus est déjà disponible dans certains pays d’Asie. Et le lancement ne s’est pas vraiment fait sans heurts : ainsi, les utilisateurs concernés ont payé les pots cassés, notamment avec des réductions annulées en cas de passage d’une formule à l’autre. Dans un tweet publié le 25 mai 2022, Sony a annoncé qu’il s’agissait d’une erreur.

« En raison d’une erreur technique, des joueurs en Asie qui avaient précédemment acquis un abonnement PlayStation Plus à un prix réduit ont dû payer plus cher pour passer à une formule supérieure. Cette erreur a été corrigée et les personnes concernées vont recevoir du crédit. Nous vous remercions pour votre patience », explique la multinationale. Étrangement, ces tweets partagés le 25 mai prouvent que Sony assumait d’abord l’annulation des réductions, ce qui défend la thèse du rétropédalage plutôt que celle du bug.

Proof that Sony is lying to their customers:

❌ Pics 1-3: Confirmation for upgrade fee and the cancelled discount.

❌ Pic 4: ‘Technical Error’ 🤷‍♂️



Sony actively deceives customers. Someone is going to lose his head for this. pic.twitter.com/Wa8d6bamv9 — Niko (@NikoMueller) May 25, 2022

Sony corrige un premier problème du nouveau PlayStation Plus

Le souci constaté par les premières utilisatrices et les premiers utilisateurs était réel : Sony leur demandait, en quelque sorte, de rendre l’argent qu’il avait économisé lors d’une promotion. Concrètement, celui qui avait acquis un an de PlayStation Plus à 50,99 € (moins 25 %) devait payer 49 € pour passer au PlayStation Plus Extra — contre 40 € pour celui qui a payé le prix normal (59,99 €). Une pratique commerciale douteuse, vite pointée du doigt. Bonne nouvelle : on n’en pâtira pas lors du lancement du nouveau PlayStation Plus en Europe, prévu pour le 23 juin.

Le logo du PlayStation Plus, marque unique de Sony pour les services. // Source : Sony

Néanmoins, les joueuses et joueurs asiatiques ont mis en lumière deux autres soucis avec le PlayStation Plus :

Un catalogue loin d’être satisfaisant en termes de quantité ;

L’impossibilité de s’abonner pour la période de son choix à une formule supérieure.

Le deuxième point est indiqué dans la FAQ officielle : « Vous serez facturé au prorata du temps restant sur votre abonnement existant en fonction du palier souhaité. Par exemple, si vous avez acheté un abonnement de 12 mois il y a cinq mois (et qu’il vous reste donc sept mois), vous devrez payer au prorata pour mettre à niveau vos sept mois restants vers le plan souhaité. » Il est particulièrement pénalisant pour celles et ceux qui ont accumulé plusieurs années d’abonnement (en profitant de réductions). Pour passer du simple PlayStation Plus (59,99 € par an) au PlayStation Plus Premium (119,99 €), la facture peut s’avérer salée en cas de souscription très longue. Quelqu’un qui est abonné pour 10 ans doit régler 720 € en une fois (119,99 – 59,99 = 60, 60*12 = 720).