Electronic Arts explore diverses solutions pour empêcher les tricheurs de gâcher l’expérience des autres sur les serveurs de Battlefield et Apex Legends. Une piste en particulier pourrait être très astucieuse.

Les studios de jeu vidéo se démènent pour lutter contre la triche, sans parvenir à trouver une solution efficace et durable. Une nouvelle approche pourrait bientôt voir le jour sur certains jeux vidéo afin de rendre plus agréables les parties de celles et ceux qui jouent de manière réglo. Comme le rapporte Gamerant dans un article publié le 29 avril, Electronic Arts pourrait prochainement implémenter un nouveau moyen de lutter contre les pénibles.

En janvier, la multinationale a fait enregistrer un brevet montrant une technologie très ingénieuse. Elle consiste à annuler 20 % des actions réalisées par les tricheurs, soit une sur cinq – de quoi très largement les pénaliser. On comprend que le but est de rendre les affrontements plus équitables, en compensant les avantages des tricheurs avec de grosses pénalités.

Apex Legends pourrait en bénéficier. // Source : Electronic Arts

Lutter contre la triche, en compliquant la vie des tricheurs

Electronic Arts veut donc compliquer la vie des tricheurs, sans qu’ils ne puissent vraiment s’adapter au fait de perdre une action sur cinq. Mais le studio se doute qu’une suite trop rectiligne risquerait d’être anticipable et, donc, contournable : un logiciel de triche pourrait aisément anticiper la prochaine annulation, en la plaçant sur une action sans intérêt.

Pour éviter cet écueil, la pénalité pourrait suivre un algorithme basé sur la suite de Fibonacci, moins évidente à suivre, pour l’effacement de la cinquième action un peu plus incertaine. EA pourrait d’ailleurs ne pas donner précisément sa recette, pour éviter justement que l’on puisse savoir à quoi s’en tenir. En clair, une autre suite mathématique pourrait être utilisée, ou tout autre chose.

Les jeux compétitifs comme Battlefield 2042 souffrent des déséquilibres causés par les tricheurs. // Source : Electronic Arts

Electronic Arts a tout intérêt à développer des mesures efficaces pour lutter contre la triche. L’éditeur est en charge de jeux orientés multijoueur particulièrement populaires, comme les Battlefield (même si c’est moins vrai avec le dernier opus) ou encore Apex Legends. Le Battle Royale, concurrent direct de Fortnite, a vite été ciblé et, en un mois, Respawn Entertainment a banni plus de 350 000 joueurs. Le studio a vite pris la mesure du phénomène, en travaillant de son côté sur ses propres outils.

Electronic Arts n’est pas seul dans ce combat nécessaire pour bâtir une communauté saine. Activision, entreprise derrière Call of Duty, cherche lui-aussi des solutions efficaces, faisant montre d’une implication qui peut parfois faire polémique. Faire jouer les tricheurs ensemble ou rendre les autres invincibles font partie des mesures testées. Récemment, un patch déployé pour Call of Duty : Warzone et Call of Duty Vanguard a ajouté une nouvelle règle : dès qu’un joueur est suspecté de triche, il ne pourra plus ni voir ni entendre ses adversaires.