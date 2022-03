Il ne faudra rien attendre d’Electronic Arts en 2022. L’éditeur a décidé d’annuler son événement annuel, censé renseigner sur les gros jeux vidéo à venir.

Il n’y aura pas de conférence EA Play cette année, a confirmé l’éditeur Electronic Arts dans les colonnes du média IGN, le 15 mars 2022. Depuis 2016, la multinationale tenait pourtant à cet événement communautaire organisé en marge de l’E3 — le salon de jeux vidéo le plus important (qui accuse le coup depuis la pandémie de coronavirus). Cela ne veut dire qu’une chose : il n’y a rien à attendre d’EA en cette année 2022.

Tout porte à croire qu’Electronic Arts n’a aujourd’hui pas assez de projets suffisamment avancés dans ses tiroirs pour proposer un show de qualité. Même s’il s’en défend : « Nous avons des choses incroyables en préparation dans nos studios de classe mondiale mais, cette année, nous en dévoilerons davantage quand le temps sera venu, pour chacun d’eux. » En somme, on devrait quand même avoir droit à quelques petits rendez-vous.

Battlefield 2042. // Source : Electronic Arts

Electronic Arts doit se remettre de mois compliqués

Ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour Electronic Arts, qui est en train de subir le lancement raté de Battlefield 2042. Alors que le FPS de guerre, orienté multijoueur, aurait dû mettre tout le monde d’accord, il a enchaîné les problèmes. Plus personne ne croit en Battlefield 2042 et le chantier est colossal pour les développeurs de Dice. On s’attend à une refonte totale, ou à un enterrement en bonne et due forme.

Du côté de FIFA, l’autre grosse licence d’Electronic Arts, les chiffres continuent d’être bons (meilleure vente en France, en 2021). En revanche, l’image de marque a été sérieusement écornée par les récents propos d’Andrew Wilson. Le CEO a sous-entendu que FIFA pourrait changer de nom. « Concrètement, quand il n’y a pas de Coupe du monde, ce que nous obtenons de la FIFA est juste quatre lettres sur une jaquette », a-t-il osé. Electronic Arts s’apprête-t-il à s’asseoir sur plusieurs dizaines d’années d’héritage lié à la plus grande instance de football ? Nul ne le sait. Mais la branche EA Sports semble vouloir entamer une petite révolution avec son produit phare, ce qui comporte des risques.

Dans les autres projets à suivre, il y a le futur Dragon Age, le prochain Mass Effect et le remake de Dead Space. Aucun de ces jeux ne sortira en 2022. Dragon Age est en « bonne voie », mais encore loin du compte, tandis que Dead Space sera commercialisé début 2023, à en croire le site officiel. Quant à Mass Effect, il faut pour l’heure se contenter d’un court teaser lâché lors de l’officialisation datant de décembre 2020. Enfin, il y a les nombreux jeux Stars Wars en préparation, mais ils n’ont été annoncés qu’en janvier dernier.