Activision bannit régulièrement des centaines, voire des milliers de tricheurs dans ses jeux. Avec son dernier patch, Call of Duty intègre un nouveau système punitif qui fera disparaître les tricheurs du jeu d’Activision.

Face aux multiples triches présentes dans son jeu, Activision souhaite remettre les pendules à l’heure. Déterminé à combattre ce fléau qui nuit à l’expérience de son jeu, l’éditeur américain a déployé un nouveau patch le mercredi 27 avril 2022 lors de la sortie de la saison 3 de Call of Duty : Warzone et Call of Duty Vanguard.

Activision et la triche dans Call of Duty. // Source : Twitter Call of Duty

Troller les tricheurs

Il faut dire que la formule de « l’arroseur arrosé » correspond parfaitement à ce nouveau patch déployé par Activision. Désormais, dès qu’un joueur est suspecté de triche dans une partie, celui-ci ne pourra plus ni voir ni entendre le reste des autres joueurs, car ils deviendront immédiatement invisibles. Jusque-là tout semblerait normal, voire logique. Or, Activision a décidé que les joueurs qui ne tricheraient pas auront quant à eux la possibilité de voir les joueurs malhonnêtes, lesquels seront bien évidemment faciles à éliminer par la suite. L’équipe de développement de Call of Duty : Vanguard s’est montrée claire sur ce sujet : « Les joueurs qui ne trichent pas, quant à eux, pourront voir les tricheurs impactés par la dissimulation et pourront les éliminer dans le jeu ».

Cette tentative d’Activision a pour but de décourager définitivement les joueurs qui souhaiteraient tricher ou nuire à l’expérience du jeu. Pour rappel, deux méthodes ont déjà été déployées : l’une pour contourner le Damage Shield (un bug qui rendait les joueurs invincibles et surpuissants), et l’autre avec le bannissement définitif, et dans chaque futur jeu Call of Duty, tous les joueurs qui tricheraient ou useraient de logiciels tiers.

D’autres nouveautés devraient arriver plus tard dans la saison 3, notamment avec la mise à jour de mi-saison. Call of Duty vient par ailleurs d’annoncer son prochain opus : Modern Warfare 2. L’occasion, cette fois, pour Activision de renouer avec le succès et de se relancer sans triche.