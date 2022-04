La chaîne du youtubeur star a été supprimée par YouTube le 11 avril dans la matinée. Deux jours auparavant, elle avait été hackée pour diffuser une arnaque aux crypto-monnaies.

Le 11 avril, le youtubeur Michou publie une curieuse capture d’écran sur Twitter : sa chaîne YouTube vient de disparaître. On peut voir dans son tweet une capture d’écran d’un mail envoyé par les équipes du réseau social et annonçant la mauvaise nouvelle : « Michou, nous avons supprimé votre chaîne de YouTube ».

Il ne s’agit pas d’une erreur, même si la nouvelle peut paraître surprenante : depuis la fin de matinée, la chaîne de Michou, habituellement forte de plus de 7,2 millions d’abonnés, a disparu. Que s’est-il passé ?

Pourquoi la chaîne YouTube de Michou a-t-elle été supprimée ?

« Ma chaine aurait été strikée [mise hors d’accès, ndlr] parce que je n’aurais pas respecté les règles communautaires », explique le youtubeur dans une story Instagram parue le 11 avril, peu de temps après l’annonce de la fermeture de son compte. Mais, « c’est une erreur qui a été faite par le robot [le bot de modération automatique de YouTube], parce que moi je n’ai rien fait, mais je me suis fait hacker ».

Deux jours avant, le 9 avril, Michou a en effet alerté ses abonnés sur Twitter : son compte YouTube aurait été piraté. Le youtubeur a également publié des captures d’écran de sa chaîne, complètement transformée. On pouvait voir que la photo de profil et la bannière du youtubeur avaient été changées, de même que son nom : la chaîne avait été renommée « Tesla [LIVE] ».

Bordel, le retour à la réalité.

Je comprends même pas comment c’est possible j’suis hyper secure, je viens de tout changer mais j’peux rien y faire ????

C’est horrible de se dire que tout est entre les mains de quelqu’un d’autre … pic.twitter.com/vMrXNoIhHE — Michou (@Michoucroute_) April 9, 2022

« Les lives qui ont été faits sur ma chaîne par le hacker ne sont pas conformes aux règles de YouTube. Donc le robot a pensé que c’était moi, il a détecté qu’il y a eu des lives pas conformes, et du coup il a supprimé les lives et je me suis fait bannir », continue Michou dans la story Instagram.

En effet, le direct que l’on peut voir dans une capture d’écran partagée par Michou est une arnaque : la vidéo, intitulée « Tesla CEO : Elon Musk commence aujourd’hui les donations crypto », incite les fans de Michou à transférer des bitcoins, prétendument, au fondateur de Tesla, qui en retour, rendrait le double aux donateurs. Sauf qu’il ne s’agit pas vraiment d’Elon Musk, mais de pirates, qui ne rendent jamais les crypto-monnaies reçues.

Ce sont ces vidéos en direct, non conformes aux règles de YouTube, qui ont valu à la chaîne de Michou d’être supprimée. Pour l’instant, elle est toujours hors ligne, et Michou ne semble toujours pas avoir repris le contrôle de son compte. Mais les équipes de YouTube ont été informées de la situation, et le youtubeur devrait pouvoir, sans trop de problèmes, retrouver l’accès à ses vidéos et les remettre en ligne bientôt.

La chaîne YouTube de Michou a été hackée, et suspendue de YouTube // Source : MichouOff / Youtube

Pour l’instant, Michou explique ne pas savoir comme le hack a pu se produire. « C’est peut être quelqu’un que j’aurais mis admin qui se serait fait hack (un pote à moi, mon monteur …), ce qui fait que le mec a pu modifié ma chaîne », a-t-il expliqué dans un tweet.

Les piratages de chaînes YouTube sont très courants, bien qu’ils visent rarement des vidéastes aussi populaires que Michou. Numerama parlait déjà en 2021 d’une tactique utilisée par des pirates pour voler les identifiants de comptes, et pour monter des arnaques. Parmi elles, on trouve des tentatives d’escroqueries aux crypto-monnaies utilisant l’image d’Elon Musk, comme celle diffusée sur la chaîne de Michou.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment le pirate s’y serait pris pour parvenir à hacker le compte du youtubeur français. Selon lui, il aurait toujours été très vigilant en ce qui concernait sa chaîne, mais son histoire montre bien qu’il suffit d’une fois pour que des hackers puissent prendre le contrôle. Elle prouve aussi qu’il faut, plus que jamais, faire attention lorsque l’on tombe sur un live qui promeut les dons de bitcoins. Même si la chaîne compte plusieurs millions d’abonnés, comme c’est le cas pour Michou, il peut s’agir d’une arnaque.