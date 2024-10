Lecture Zen Résumer l'article

Des chaînes YouTube ont été récemment supprimées par la plateforme. La raison : elles seraient considérées comme nuisibles. Il s’avère toutefois que c’est un bug : YouTube vient de le reconnaître et travaille au rétablissement des chaînes concernées.

Si vous avez une chaîne YouTube, vous devriez vérifier qu’elle est toujours en ligne, avec ses vidéos. En effet, elle a pu disparaître de la plateforme après avoir été cataloguée comme nuisible. Un problème que vient de reconnaitre YouTube, au début du mois d’octobre, et que ses équipes s’emploient désormais à corriger.

Des chaînes YouTube supprimées par erreur

Tout a commencé par des témoignages, que nous avons repérés sur X. Plusieurs vidéastes ont alerté la plateforme ces dernières heures : leur chaîne YouTube a été supprimée. Tous ont reçu un mail de YouTube détaillant dans les grandes lignes les raisons de la décision.

« Après avoir examiné vos contenus, nous avons détecté plusieurs cas graves ou répétés de non-respect des règles suivantes : règlement relatif au spam, aux pratiques trompeuses et aux escroqueries. Par conséquent, nous avons supprimé votre chaîne de YouTube », prévient le courrier électronique.

Le message de YouTube sur le support de Google // Source : YouTube

Un souci dont YouTube a fini par entendre parler. Sur le support de Google, YouTube dit avoir reçu « des rapports concernant des chaînes qui ont été supprimées à tort pour cause de spam et de pratiques trompeuses. Nos équipes travaillent activement à la réintégration des chaînes. » On ignore la raison de ces suppressions accidentelles et pour le moment, YouTube n’a rien précisé.

Un petit souci qui semble se corriger

Il semblerait que cela touche surtout les « petits » créateurs, ayant quelques centaines d’abonnés, à savoir ceux qui n’ont pas forcément été vérifiés par YouTube. Parmi les vidéastes francophones s’étant plaints sur X que nous avons pu trouver, tous ont leur chaîne YouTube de nouveau en ligne, avec toutes les vidéos.

Le mail de YouTube prévenant les créateurs du rétablissement de leur chaîne // Source : Phenix via X

C’est le cas d’un certain Phenix, qui sur X a publié une capture d’écran du mail de YouTube indiquant que sa chaîne était de nouveau en ligne. La plateforme annonce avoir « le plaisir de vous informer que nous avons récemment réexaminé votre compte YouTube et conclu qu’il n’enfreignait pas nos conditions d’utilisation. Nous avons levé la suspension, et votre compte est de nouveau actif et opérationnel. » Plus de peur que de mal, donc.

