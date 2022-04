Moon Knight épisode 2 : ce que vous devez savoir sur Layla pour nourrir vos théories

Layla El-Faouly est un personnage important de Moon Knight, la nouvelle série Marvel sur Disney+. Mais l’on sait relativement peu de choses sur elle.

C’est une série Marvel assez différente des autres que diffuse en ce moment Disney+ : Moon Knight. L’œuvre portée par Oscar Isaac est très bizarre, mais c’est bien pour cette raison qu’on adore. Le deuxième épisode est diffusé ce mercredi 6 avril 2022 sur la plateforme.

Alors que le premier épisode introduisait surtout Steven et de bien étranges phénomènes durant ses nuits, le second avance davantage dans l’aventure en introduisant plus en détail d’autres personnages. Parmi eux, Layla El-Faouly, interprétée par May Calamawy.

Layla dans l’épisode 2 de Moon Knight. // Source : Marvel/Disney+

Qui est Layla dans l’univers Marvel ?

Vous n’avez jamais entendu parler d’une Layla El-Faouly chez Marvel ? C’est bien normal : ce personnage, sous ce nom, n’existe tout simplement pas dans les comics de Moon Knight ni dans aucun comics Marvel.

Dans les comics, il n’existe qu’une seule Layla : Layla Miller. Cette dernière est une mutante faisant partie des X-Men. Elle joue un rôle prépondérant dans l’arc très réputé intitulé House of M. Ses pouvoirs sont étranges et pas tout à fait définis. Dans House of M, elle était capable de remémorer la réalité à celles et ceux dont la réalité est manipulée.

Layla dans Moon Knight est-elle la même Layla que dans les comics Marvel House of M ? // Source : Marvel

Étant donné que Moon Knight est une série étrange avec sa réalité dissonante, et que Layla Miller est elle-même étrange avec son pouvoir qui rétablit la réalité, on pourrait y trouver une forme de cohérence — la bizarrerie la main dans la main. Ce ne serait pas la première fois que Marvel pioche un personnage dans les comics, pour lui donner un nom et un rôle légèrement différent dans un film ou une série — l’histoire de Kate Bishop dans Hawkeye a été légèrement modifiée, tout comme, dans la même série, il a été suggéré que Laura Barton pourrait être Mockinbirg.

Mais il reste très probable que Layla El-Faouly soit une pure invention de l’équipe de la série, précisément car le prénom Layla ne fait pas écho à un personnage particulièrement célèbre de Marvel. Peut-être ne révèlera-t-elle donc aucun pouvoir à l’issue de la saison 1. Les scénaristes de Moon Knight avaient déjà indiqué ne pas avoir cherché à l’inscrire dans l’univers partagé, bien qu’il en fasse malgré tout partie, ce qui offre certaines libertés scénaristiques.

Actuellement, tout ce qu’on sait de Layla El-Faouly est qu’elle est d’origine égyptienne (tout comme l’actrice, May Calamawy), qu’elle est l’épouse de Marc Spector (l’autre personnalité de Steven) et qu’ils chassaient auparavant de sombres mystères ensemble. Malgré cette complicité avec Marc, elle n’a pas l’air de particulièrement savoir ce qui lui arrive, mais reste suffisamment attachée à lui pour le suivre dans sa quête. Elle va devoir apprendre à connaître Steven, dont elle ne connaissait que l’autre personnalité jusqu’à présent. Par ailleurs, bien qu’elle ne montre aucun pouvoir, elle est clairement habituée à se battre.

Moon Knight est disponible sur Disney+ depuis le 30 mars 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.