Comment regarder Moon Knight (Marvel) en streaming légal en France dès aujourd’hui ?

Depuis ce mercredi matin, la série Marvel Moon Knight est disponible sur Disney+. Pour pouvoir en profiter, il est bien entendu possible de s’abonner directement au service de SVoD, mais on peut aussi passer par les offres proposées par des FAI ou Canal+.

Et de six. Après la sympathique Hawkeye en décembre dernier, et bien évidemment toutes les autres avant elle, Disney+ poursuit son enrichissement de l’univers cinématographique Marvel (le fameux MCU) avec des séries, en lançant ce 30 mars Moon Knight.

Comme d’habitude avec la plateforme de SVoD, une diffusion hebdomadaire — tous les mercredis à 9h01 — a été retenue pour cette première saison composée de 6 épisodes.

Mais pour voir les premiers pas d’Oscar Isaac dans la peau du personnage éponyme, semaine après semaine ou d’un seul coup en mai, il va forcément falloir s’abonner. Car si les solutions pour avoir accès à Disney+ sont nombreuses, elles sont toutes payantes.

Comment regarder Moon Knight ?

En passant par Disney+

L’unique abonnement Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année (soit -15 %), et ce sans engagement. Il est possible de s’abonner via le site officiel ou bien en passant par les diverses applications mobiles/TV où le service est proposé. Notez que non seulement ce prix a récemment grimpé suite à l’enrichissement du catalogue avec la section Star, mais aussi qu’il n’y a malheureusement plus de période d’essai gratuite d’une semaine.

En passant par Canal+

Si vous êtes déjà abonné à Canal+, vous avez peut-être déjà accès à Disney+. En tout cas si vous profitez de l’offre à 20,99 euros par mois, sobrement baptisée Canal+ et Disney+. Notez que cette formule vient avec un engagement non négligeable de 24 mois, et qu’après 12 mois le prix monte à 24,99 euros par mois. Et si vous en voulez plus, l’offre Ciné/séries à 34,99 euros par mois ajoute également l’accès à Netflix, OCS, StarzPlay et d’autres chaînes Canal+. Il existe aussi des offres sans engagement, ainsi que des formules -26 ans à moitié prix.

En passant par un opérateur Internet (Free, SFR, Orange)

Certains FAI proposent également de s’abonner à Disney+ en passant par votre box TV, le plus souvent sans surprise au même prix pratiqué directement par Disney+. C’est le cas d’Orange via ses forfaits fibre et ADSL depuis la chaîne 68. Même chose chez SFR, où plusieurs bouquets TV sont proposés en option. Chez Free, il est également possible de s’abonner en option à Disney+ en passant par les différents abonnements Internet proposés, à savoir l’offre Freebox Delta à 39,99€ par mois ou la Freebox Pop à 29,99€ par mois pour la première année. Pour en profiter, rendez-vous sur le canal 132 de votre Freebox ou sur votre Espace Abonné.

