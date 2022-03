Disney+ France : les nouveaux films et séries à voir en avril 2022

Disney a dévoilé les contenus qui paraîtront tout au long du mois d’avril sur sa plateforme de SVOD. Beaucoup de films au programme.

Le soleil est de retour, les terrasses sont rouvertes, mais cela n’empêche pas Disney de continuer à garnir sa plateforme de SVOD. En avril, Disney+ recevra de nouveaux films et de nouvelles séries, afin de nous pousser à rester un peu chez nous.

Il n’y a aucun événement majeur à signaler pour Disney+, qui s’apprête à accueillir, fin mars, la série Moon Knight (Marvel). On retiendra quand même plusieurs films, comme Avengers: Endgame et les nouvelles adaptations de Dumbo et du Roi lion.

Thor dans la BA d’Avengers : Endgame // Source : YouTube/Marvel Entertainment

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 € par mois (une augmentation de 2 euros a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

Les séries qui arrivent en avril 2022 sur Disney+ France.

6 avril : Single Drunk Female

Une jeune femme de 28 ans se rend compte qu’elle a peut-être un problème avec l’alcool. Du coup, elle retourne chez sa mère.

13 avril : The Kiling, saisons 1 à 4

Trois histoires distinctes mènent au même meurtre.

14 avril : Les Kardashian

Le quotidien de la famille Kardashian. C’est un plaisir coupable.

20 avril : Homeland, saisons 1 à 8

Après 8 ans de captivité en Afghanistan, un sergent revient aux États-Unis comme un héros national. Mais, pour certains, il constitue une menace…

27 avril : Dollface, saison 2

Après s’être fait plaquer par son petit ami, une femme cherche un moyen de renouer les liens avec les amies qu’elle a perdues.

Les films qui arrivent en avril 2022 sur Disney+.

1er avril : Dumbo

Le film réalisé par Tim Burton. Touchant, comme le dessin animé.

1er avril : L’auberge espagnol

Film culte.

1er avril : Les poupées russes

La suite du film culte.

8 avril : Delivery Man

Un ancien donneur de sperme découvre, des années plus tard, qu’il est le père de centaines d’enfants, dont une partie veut le rencontrer. C’est le remake du film canadien Starbuck.

8 avril : Avengers Endgame

Ah oui les Avengers. Vont-ils parvenir à battre Thanos, qui vient d’éradiquer la moitié de la population de la galaxie ?

15 avril : Le Roi lion (2019)

C’est comme le film original, mais en animation 3D.

29 avril : Assassin’s Creed

L’une des pires adaptations d’un jeu vidéo au cinéma.

29 avril : Daredevil

L’une des pires adaptations d’un comics au cinéma.

