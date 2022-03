Disney+ confirme le lancement à venir d’un nouveau type de forfait : ce sera toujours un abonnement mensuel, mais à prix réduit. En échange, il y aura de la publicité sur le site de SVOD.

C’est donc confirmé. Disney+ lancera bien à partir de 2022 une nouvelle formule d’abonnement à son service de vidéo à la demande (SVOD) à un prix plus bas que ce qu’il propose aujourd’hui. Mais en contrepartie, les internautes qui accepteront cette offre devront accepter de voir des contenus publicitaires sur le site et durant le visionnage d’un film ou d’une série.

Lancement fin 2022, extension en 2023

Les rumeurs évoquées dans la presse spécialisée le 3 mars ont été confirmées le lendemain par Disney dans un communiqué. Le déploiement de l’offre — dont on ne connait pas encore le détail, mais il est évoqué un tarif aux alentours des 5 dollars — surviendra en fin d’année aux États-Unis, à une date non précisée, et en 2023 dans le reste du monde.

« L’offre financée par la publicité est considérée comme une pierre angulaire de la société pour atteindre son objectif à long terme de 230 à 260 millions d’abonnés Disney+ d’ici à l’exercice 2024 », commente le géant du divertissement, qui compte aujourd’hui 130 millions de clients. Le service, qui a émergé en 2019, a connu des débuts fulgurants, avec 90 millions d’abonnés en 15 mois.

Le déploiement à venir de l’offre combinant un prix mensuel plus bas et de la pub entend répondre à un problème anticipé par Disney+ : maintenant que la société a conquis celles et ceux qui allaient craquer pour le site de SVOD, il va devenir de plus en plus dur d’aller chercher des clients supplémentaires. Et donc, pour Disney+, ses objectifs de croissance sont moins évidents à tenir.

Cette nouvelle formule permet de s’adresser aux personnes dont le budget dédié au divertissement est moindre ou déjà très sollicité, y compris par d’autres comptes dans la SVOD (Netflix, Amazon Prime Video, etc.). Il reste à voir combien opteront pour ce forfait. Et aussi, qui des abonnés classiques vont basculer vers cette autre formule, parce qu’elle est plus économique.

