Netflix France en mars 2022 : les nouveaux films et séries à voir

Quels sont les films et séries qui arrivent sur Netflix au mois de mars 2022 ? Un gros morceau du programme plaira aux fans de F1.

Le mois de mars 2022 démarre et, bien sûr, les abonnés Netflix vont pouvoir découvrir de nouveaux contenus dans les semaines à venir. Les fans de Formule 1 peuvent d’ores et déjà noter dans leur agenda que la saison 4 de l’excellente série Drive to Survive sera diffusée très bientôt.

Sinon, la sélection est plutôt intéressante et variée, avec des films et des séries qui pourront vous occuper pendant quelques soirées.

Chaque mois, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, de ces programmes à venir en France. Ils sont classés par catégories puis par date de sortie.

Vous ne savez toujours pas quoi regarder sur la plateforme au N rouge ? Nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, ainsi qu’une sélection des meilleurs films Netflix, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les séries qui arrivent en mars 2022 sur Netflix.

1er mars : The Guardians of Justice

Quand ils ne peuvent plus compter sur leur chef, qui semblait pourtant invincible, des super-héros en crise sont confrontés au mal qui ronge le monde… et leurs vies.

7 mars : Outlander, saison 6

L’histoire d’une infirmière de guerre mariée qui se retrouve accidentellement propulsée en pleine campagne écossaise de 1743.

9 mars : The Last Kingdom, saison 5

Aimez-vous les Vikings ?

11 mars : Formula 1 : Pilotes de leur destin, saison 4

La meilleure série de l’univers (elle risque de vous faire aimer la F1).

18 mars : Top Boy, saison 2

La drogue, les gangs… et des jeunes impliqués.

25 mars : La Chronique des Bridgerton, saison 2

Dur dur de se trouver un mari…

Les films qui arrivent en mars 2022 sur Netflix.

1er mars : Collection Jean-Jacques Annaud

Deux Frères et L’Ours.

1er mars : LOL (Laughing Out Loud)

Dur dur d’être une adolescente.

1er mars : Baywatch : Alerte à Malibu

Vous vous souvenez de la série Alerte à Malibu avec David Hasselhoff et Pamela Anderson (et David Charvet) ? Eh bien voici l’adaptation avec The Rock et Zac Efron, tous deux plus musclés que jamais.

1er mars : Les Noces funèbres

Un homme découvre le monde de l’au-delà en épousant une mariée défunte. C’est du Tim Burton au meilleur de sa forme.

2 mars : Perdus dans l’Arctique

Film de survie avec Jaime Lannister (sans Cersei).

3 mars : Marie Stuart, Reine d’Écosse

Marie Stuart et Elisabeth I se battent pour le trône.

11 mars : Adam à travers le temps

Un pilote entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l’enfant qu’il était et de son père disparu afin de soigner les plaies du passé, tout en sauvant l’avenir. Avec Ryan Reynolds au casting.

15 mars : Insidious : La dernière clé

Il paraît que ça fait peur (non).

16 mars : Collection Romy Schneider

La Piscine, Les choses de la vie, César et Rosalie, Max et les Ferrailleurs, L’important c’est d’aimer, Christine, Le Procès, Une Femme à sa fenêtre et Plein soleil.

24 mars : Us

Jordan Peele nous raconte l’histoire de doubles maléfiques qui prennent d’assaut une famille bien sous tout rapport.

30 mars : Gatsby le Magnifique

Leonardo DiCaprio au top de sa forme.