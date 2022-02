De nouveaux films et de nouvelles séries débarquent sur Amazon Prime Video en mars 2022. Il y a même The Boys ! Mais dans une série d’animation, spin-off de la série…

En attendant la série du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir, qui ne sera disponible qu’à partir de septembre, il va falloir patienter. En mars, vous aurez sans doute de quoi tenir sur Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) ayant quelques séries et beaucoup de films à proposer en nouveautés.

Du côté des séries, MotoGP Unlimited, Sherlock et Star Trek : Picard retiennent notre attention. En film, Night Call, Quelques Minutes après Minuit, Le Grand Jeu, Crisis, Hotel Mumbai et La Source des femmes pourraient occuper quelques-unes de nos soirées. Notez que, en plus de cette liste ci-dessous, le catalogue d’Amazon Prime Video contient des centaines d’autres œuvres !

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abonnement Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot.

Les séries qui arrivent en mars 2022 sur Amazon Prime Video

4 mars : Star Trek : Picard (saison 2)

La suite de l’aventure pour Jean-Luc Picard, l’ancien capitaine de l’USS Entreprise. Toujours incarné par Patrick Stewart, dont on dit qu’il pourrait bientôt rejoindre le MCU. De Star Trek à Marvel Studios, l’acteur britannique revient fort sur le devant de la scène.

4 mars : The Boys Presents: Diabolical (saison 1)

Vous vous rappelez l’excellente série The Boys ? La voilà déclinée dans une série d’animation de huit épisodes avec différents styles. Une bonne occasion de patienter avant de retrouver dans une nouvelle saison de The Boys tous les personnages, qui n’ont décidément pas la lumière à tous les étages !

8 mars : Sherlock (saison 1 à 4)

Avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman au casting, comment ne pas céder ?

11 mars : Upload (saison 2)

Une histoire de mort, d’au-delà et de vie éternelle. Une série Amazon Original.

14 mars: MotoGP Unlimited (saison 1)

Vous avez aimé Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Netflix ? Vous adorerez MotoGP Unlimited sur Amazon Prime Video.

Les films qui arrivent en mars 2022 sur Amazon Prime Video

1er mars : Hotel Mumbai

Connu en France sous le nom d’Attaque à Mumbai,le film revient sur l’opération terroriste qui a frappé Bombay en novembre 2008, causant 188 morts.

1er mars : La source des femmes

Avec Leïla Bekhti, le film traite de la condition des femmes dans un village reculé et expose la tactique qu’elles ont mise en place pour obliger les hommes à prendre leur part : une grève de sexe.

1er mars : Les Trois Prochains Jours

Russel Crowe a 72 heures pour sauver sa femme. Trois jours, donc. D’où le titre. Vous suivez ?

1er mars : Night Call

Un fascinant et parfois effrayant Jake Gyllenhaal qui incarne un homme prêt à tout pour trouver des scoops et du buzz dans le monde des médias. Il ira loin, jusqu’à confondre son rôle d’observateur à celui de partie prenante des scènes qu’il doit rapporter.

1er mars : Monster Hunter

Franchement, mieux vaut encore jouer au jeu vidéo du même nom.

1er mars : Bad Moms

Un film alimentaire pour Mila Kunis, qui n’a pas grand intérêt.

1er mars : Bad Moms 2

Mila Kunis avait visiblement les crocs.

1er mars : La Famille Delajungle

On pensait au départ que cela avait à voir avec George de la jungle, mais non. Ici, c’est un film d’animation qui fait suite à une série d’animation.

1er mars : Le Secret des Marrowbone

Je peux vous confirmer que je n’apprécie toujours pas les films d’horreur. Mais si c’est votre dada, hé bien sachez que c’est l’histoire d’une présence déplaisante dans un manoir. Et du décès d’une mère que ses enfants ont caché. Belle ambiance.

1er mars : Quelques Minutes après Minuit

L’histoire fantastique d’un gamin qui, confronté à la fin de vie de sa mère, va entrer en contact avec un monstre des arbres. En VO, le casting est servi par Liam Neeson, Sigourney Weaver et Felicity Jones.

1er mars : Shrek 2

Ho, vous n’avez pas besoin d’explication, si ?

4 mars : Lucy and Desi

Un film original d’Amazon Prime Video qui s’intéresse au duo Lucille Ball et Desi Arnaz. Vous plongerez dans l’Hollywood des années 50 avec la sitcom I Love Lucy.

4 mars : Power Rangers

Bioman à l’américaine.

7 mars : Lucy

Lucy, complètement stone, voit ses facultés cérébrales progresser comme jamais… en surfant sur le mythe du cerveau qui ne serait utilisé qu’à 10 % de ses capacités. Un film de Luc Besson, avec Morgan Freeman et Scarlett Johansson.

8 mars : Blanche Neige

On ne présente plus ce conte, que l’on connait surtout à travers le regard de Disney. Il y a eu aussi des adaptations en prises de vues réelles. Ici, c’est la version avec Julia Roberts et Lily Collins.

11 mars : I Love America

Sophie Marceau part en Amérique, quittant sa vie parisienne pour embrasser celle de Los Angeles.

11 mars : Jamais le premier soir

Le trio Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier dans une comédie romantique.

14 mars : Le Grand Jeu

L’histoire vraie de Molly Bloom, skieuse olympique qui a plongé dans le monde du poker de haut niveau, ce qui lui a attiré les foudres du FBI. Avec Jessica Chastainn Idriss Elba et Kevin Costner.

15 mars : 5 ans de réflexion

Une comédie romantique avec Emilie Blunt.

18 mars : Deep Water

Vous pensiez qu’il s’agissait du film sur la catastrophe de la plateforme pétrolière américaine ? Vous n’allez pas être déçu du voyage.

18 mars : Master

Deux femmes noires dans une université majoritairement fréquentée par des personnes blanches, en Nouvelle-Angleterre. Un film original d’Amazon Prime Video

21 mars : Crisis

Il y a Gary Oldman et on aime Gary Oldman

28 mars : Nerve

Un jeu de type « action ou vérité », qui se passe en ligne et qui fait monter les enchères. Ça tourne mal ? Ça tourne mal.