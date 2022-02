PS Plus en mars 2022 : voici les 4 nouveaux jeux PS4 et PS5 « offerts »

Sony a dévoilé les jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus au début du mois de mars. Il y en aura quatre.

On se remet à peine des grosses sorties de février (Horizon Forbidden West, Elden Ring) que Sony en remet déjà une couche avec la sélection de jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en mars.

Chaque début de mois, les concernés peuvent récupérer plusieurs jeux, sur PS4 et/ou PS5. Pour mars, on conseillera aux propriétaires d’une PS5 d’essayer Ghostrunner.

Logo PlayStation Plus. // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. La souscription se décline en trois tarifs possibles :

Les jeux dans le PS Plus en mars 2022

Quatre jeux seront proposés en mars avec l’abonnement PS Plus (à partir du 1er). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces quatre jeux seront disponibles gratuitement jusqu’au 4 avril.

Ark: Survival Evolved

Un jeu de survie qui demande aux joueuses et aux joueurs de récolter des ressources pour s’adapter aux conditions d’un environnement hostile. Spoiler : vous pourrez dompter et élever des dinosaures…

Team Sonic Racing

Vous aimez Mario Kart ? Eh bien c’est plus ou moins la même chose. Sauf que le plombier et ses amis cèdent leur place à Sonic et sa clique. En résumé, il s’agit d’un jeu de course convivial et arcade.

Ghostrunner

Ghostrunner est un pur jeu de plateforme à la première personne. Rempli de bonnes idées et débordant de générosité dans la variété des niveaux et des situations, il s’apparente en réalité à un casse-tête addictif.

Ghost of Tsushima: Legends

Attention, Ghost of Tsushima: Legends n’est pas l’aventure principale, mais l’expérience multijoueur coopérative située dans l’univers du jeu. On peut incarner quatre classes (Samouraï, Chasseur, Ronin ou Assassin) dans des modes variés (Histoire, Survie et Rivaux).