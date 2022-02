Qu’est-ce que Paramount+, le nouveau service de streaming bientôt lancé en France ?

Il y aura bientôt un nouvel acteur sur le marché français de la SVOD. Mardi 15 février, Canal+ et ViacomCBS ont annoncé avoir signé un partenariat pour lancer Paramount+ en France. Le service de streaming proposera aussi ses propres formules.

Vous pensez que les changements de nom des applications de la SNCF sont trop compliqués ? Attendez de découvrir l’histoire de Paramount+, fruit de la fusion des groupes Viacom et CBS, devenus ViacomCBS en 2019 (mais sur le point de changer de nom pour devenir « Paramount Global »). Depuis leur fusion, les deux groupes misent beaucoup sur le streaming. Ils ont renommé le service américain CBS All Access en Paramount+ (oui, encore un changement de nom) et veulent maintenant partir à l’assaut de Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime et Apple avec une plate-forme mondiale, réunissant toutes leurs productions et des contenus exclusifs comme les séries Halo ou Sonic.

Bref, ne culpabilisez pas si vous découvrez Paramount+ seulement aujourd’hui, le service n’excelle pas encore en communication.

Pour atteindre les 100 millions d’abonnés d’ici 2024, le groupe ViacomCBS, futur Paramount Global, mise notamment sur une expansion en Europe. En France, comme Disney+ avant lui, il parie sur une intégration à l’écosystème Canal pour arriver dans un maximum de foyers.

Paramount+, c’est quoi ?

Un peu à la manière de Disney+ (qui réunit Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et Star), Paramount+ est un service de streaming fusionnant différents univers. Il propose, logiquement, les films produits par les studios Paramount Pictures (Transformers, Mission Impossible…), mais aussi les nombreux contenus de Showtime (Dexter, Homeland, Billions…), CBS (Les Experts, The Mentalist…) et Comedy Central (South Park, The Daily Show…). Pour d’autres publics, il intègre aussi des sections MTV et Nickelodeon, avec beaucoup de programmes très populaires chez les enfants (Bob l’éponge, notamment).

Comme tout service de streaming qui se respecte, Paramount+ met aussi l’accent sur les productions originales. Il a déjà sorti des films South Park sur le covid et proposera bientôt une série sur le jeu-vidéo Halo, déjà renouvelée pour une saison 2.

Aux États-Unis, Paramount+ diffuse aussi du contenu en direct, comme la Ligue des Champions, en tant que propriétaire des chaînes CBS. Il est peu probable de le voir proposer du live en France.

Quand Paramount+ sera-t-il lancé en France ?

Dans leur communiqué commun, Canal+ et ViacomCBS ne se mouillent pas trop. Paramount+ arrivera en France « d’ici la fin de l’année » et Canal+ diffusera en exclusivité les productions originales du groupe, comme Halo, en attendant. ViacomCBS communiquera sans doute dans les prochains mois sur ses plans.

South Park sera bientôt diffusé sur Paramount+, avec de nouvelles productions originales tous les ans. // Source : Comedy Central

Comment s’abonner à Paramount + ?

Pourra-t-on s’abonner à Paramount+ sans Canal+ ?

La réponse est oui. Dans son communiqué, Canal+ dit être le distributeur exclusif de Paramount+ dans le cadre de regroupements commerciaux (c’est-à-dire qu’Orange ne pourra pas l’offrir à ses clients par exemple). Cependant, il précise bien que Paramount+ se lancera sous la forme d’une appli iOS, Android et Smart TV, avec ses propres abonnements.

Combien coûtera Paramount+ ?

Pour l’instant, le groupe Paramount n’a rien communiqué sur la France. Cependant, on peut regarder du côté des États-Unis pour se faire une idée. Paramount+ propose deux offres, avec ou sans accès aux chaînes en direct (4,99 dollars ou 9,99 dollars par mois). En France, la logique voudrait que Paramount s’aligne sur le plus petit de ces prix. Un tarif inférieur à 10 euros par mois est très probable.

Vraiment gratuit chez Canal+ ?

Si vous possédez une offre Canal+ Ciné Series, Paramount+ sera intégré à votre offre gratuitement. Comme avec Netflix, OCS, Disney+ ou Starz, vous devriez pouvoir créer un compte Paramount+ et utiliser votre compte Canal comme moyen de paiement.

En contre-partie, grâce à la nouvelle chronologie des médias, Canal+ diffusera les films Paramount six mois après leur sortie, en exclusivité. Le groupe a aussi gagné l’exclusivité sur deux séries Showtime par an (en dehors de Paramount+ donc) et sera le diffuseur exclusif de la série Halo jusqu’à l’arrivée de Paramount+ en France.

Mission Impossible, une production Paramount. // Source : Paramount

A-t-on besoin d’un nouveau service de streaming ?

Pour être honnêtes, le lancement de Paramount+ en France nous surprend. Associé à Canal+ avec les séries Showtime depuis plusieurs années, le groupe ViacomCBS n’est pas aussi connu qu’un Disney, ou même un HBO, en France. Les marques CBS, Showtime et Comedy Central sont surtout populaires aux États-Unis.

Arrivera-t-il malgré tout à gagner des millions d’abonnés, comme il l’espère ? Grâce à son alliance avec Canal et à ses productions de qualité, sans doute. On peut toutefois se poser des questions sur les limites du modèle. Combien de services de streaming y aura-t-il au total ? Rappelons qu’en plus des vétérans Netflix, Amazon Prime Vidéo, OCS et myCANAL, les Français peuvent maintenant s’abonner à Disney+, Apple TV+, Salto. D’autres services, comme HBO Max et Peacock (NBC), pourraient aussi arriver.