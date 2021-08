La plateforme de streaming arrive en Europe en 2022. Mais pas en France.

Le nouveau service SVOD Paramount+ existe depuis 2021 aux États-Unis. Il s’agit d’une nouvelle version de CBS All Access, faisant suite à la fusion entre Viacom et CBS. Au catalogue, toutes les séries Star Trek récentes, comme Discovery, Picard et Lower Decks, ou encore la série juridique et satirique The Good Fight, le drama Why Women Kill, ou le reboot de La Quatrième Dimension et l’adaptation du roman The Stand de Stephen King. On y trouve aussi des franchises de films comme Mission Impossible ou Transformers.

Les États-Unis ont vu une flopée de nouvelles plateformes SVOD se lancer ces dernières années : de Peacock à HBO Max, AppleTV+, Disney+. Mais toutes ne sont pas disponibles en Europe, comme Peacock… et Paramount+. Pour cette dernière, cela va changer en 2022, pour certains pays européens seulement.

Ce n’est pas le SVOD le plus attendu

Le 5 août 2021, ViacomCBS a annoncé avoir conclu un accord avec le réseau Sky pour une arrivée en Europe. Cela signifie que Paramount+ va étendre son accès, courant 2022, à tous les pays qui disposent déjà d’un accès Sky, soit le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Il sera possible, pour les habitants de ces pays européens, de s’abonner soit à une offre large, soit à Paramount+ exclusivement.

Quoi qu’il en soit, la France ne fait pas partie du réseau en question, et Paramount+ ne sera donc toujours pas accessible directement dans l’hexagone.

Est-ce si dommageable ? Pas vraiment, à l’heure actuelle. Il faut bien admettre que le catalogue Paramount+ n’est pas très fourni en quantité, bien que l’on y trouve de très belles productions comme The Good Fight et Picard. Cela étant, toutes ces séries sont déjà accessibles en France :

Star Trek Discovery est sur Netflix.

The Good Fight et Star Trek Picard sont sur Prime Video.

Why Women Kill a été diffusé par M6 et est disponible sur Salto.

La franchise Mission Impossible est sur Netflix, les Transformers sur Prime.

En clair, Paramount+ n’est pas le service SVOD que l’on peut attendre avec impatience en France pour l’instant, a fortiori car tout ou presque est déjà accessible par une autre plateforme de streaming.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Paramount+ Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo