En combinant deux mods de Dark Souls 3, on peut obtenir un FPS prenant place dans l'univers imaginé par From Software. Spoiler : ce n'est pas moins dur.

Dark Souls 3 est l’un des jeux les plus durs de ces dernières années. Fort heureusement, on peut compter sur la communauté des modders pour rendre le challenge plus accessible. C’est par exemple l’idée qui se cache derrière une création signée Forsakensilver : elle permet de jouer avec des armes à feu, sachant que le RPG orienté action de From Software se déroule dans un univers médiéval. En bref, on peut plus facilement se débarrasser des ennemis à distance, avec une puissance de feu beaucoup trop importante.

Plus intéressant, en couplant ce mod avec un autre, on peut transformer Dark Souls 3 en jeu de tir à la première personne — façon Call Of Duty. Là, on retrouve un défi à la hauteur de l’expérience de base, connue pour son exigence supérieure à la moyenne.

Dark Souls sous un tout autre jour

C’est le créateur de l’option FPS, intégrée aux Challenge Mods, qui s’est rendu compte qu’on pouvait associer les deux modifications apportées à Dark Souls 3 (et qui peuvent conduire à un bannissement des serveurs, car cette pratique est interdite en cas de jeu en ligne). Il a partagé sa découverte dans un tweet publié le 7 juillet, où l’on peut profiter d’une séquence de quelques secondes montrant Dark Souls 3 sous un tout autre jour. Le mod FPS a été conçu pour augmenter toujours plus la difficulté et le remplacement des arcs et des arbalètes par des fusils et des mitraillettes équilibre la tâche.

Tirer avec une arme à feu consomme de l’endurance au même titre qu’un coup d’épée tandis qu’il n’est plus possible d’esquiver une attaque adverse avec une roulade. Avec les Challenge Mods, on peut même augmenter la perception des ennemis et améliorer leur capacité à poursuivre le joueur après l’avoir repéré.

L’arsenal comprend des classiques du genre : AK-47, M16, MP5 ou encore fusil à pompe. Selon la manière dont on les porte (à une ou deux mains), on profite d’un tir automatique (moins de dégâts et de précision) ou semi-automatique (dégâts normaux, mais cadence de tir moins élevée). Pour qui aurait déjà terminé Dark Souls 3 plusieurs fois, c’est un prisme totalement différent.