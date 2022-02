Nintendo Direct : comment suivre la présentation des nouveaux jeux Switch ce mercredi 9 février

Nintendo organise son premier Direct de l’année 2022 ce mercredi 9 février, à partir de 23h. Y seront évoqués les jeux Switch prévus au courant du premier semestre de cette année.

Nous sommes au mois de février et les habitudes reprennent de plus bel. Ce mercredi 9 février, Nintendo diffuse son tout premier Direct de l’année 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’une conférence centrée sur les nouveautés Switch à venir.

Comment suivre le Nintendo Direct ?

Nintendo ne pense pas toujours à notre sommeil avec ses présentations Direct. Rendez-vous à 23h, ce mercredi 9 février, pour ne rien louper. On connaît déjà la durée de l’événement : 40 minutes.

Quand ? Le mercredi 9 février à 23h, heure française ;

Le mercredi 9 février à 23h, heure française ; Où ? Ici, le site de Nintendo ou sur YouTube ;

Ici, le site de Nintendo ou sur YouTube ; Combien de temps durera l’événement ? 40 minutes ;

40 minutes ; Quel est le programme ? La conférence Nintendo centrée sur les jeux Nintendo Switch du premier semestre.

Nintendo Direct du 9 février 2022 // Source : Nintendo

Sauf immense surprise, vous pouvez oublier Breath of the Wild 2

« 40 minutes consacrée principalement aux jeux Nintendo Switch à venir pendant la première moitié de 2022 » : avec ce Direct, Nintendo, qui vient d’annoncer avoir franchi la barre des 100 millions de Switch écoulées, vise le court terme. Il faut avouer qu’il y aura de quoi faire jusque juin sur la console. Sont déjà confirmés : Triangle Strategy (4 mars), Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp (12 mars) ou encore Kirby et le Monde Oublié (25 mars). Nul doute que la firme nippone sortira quelques surprises de son chapeau pour agrémenter son calendrier.

Néanmoins, l’espoir de découvrir la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild demeure infime. Peut-être aura-t-on droit à une petite bande-annonce (qui révèlera enfin son titre encore mystérieux ?). On imagine plutôt Nintendo dédier un Direct entier à ce titre majeur et ultra attendu par les propriétaires de la console — laquelle fêtera ses cinq ans dans un peu moins d’un mois.

Ce qu’on est quasi sûr de voir : des jeux qui sortiront avant juin. Comme Kirby et le Monde Oublié.

Ce qu’on aimerait bien voir : une date de sortie pour Bayonetta 3, annoncé en 2017 et qui a refait parler de lui en septembre dernier après une longue période de silence. Un lancement d’ici peu serait une excellente nouvelle.

Ce qu’on aimerait bien voir mais qui n’arrivera jamais : The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sort dans un mois… sur Switch Pro.