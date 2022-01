Les nouveaux films et séries à voir sur Amazon Prime Video en février 2022

Amazon continue de garnir sa plateforme Prime Video avec une tonne de contenus, notamment des films. En février 2022, il y aura de quoi passer le temps pendant les froides soirées d’hiver.

Amazon a dévoilé les contenus qui arriveront sur sa plateforme Prime Video à compter du 1er février 2022. Contrairement à Disney+, la sélection est très copieuse et on ne s’ennuiera pas pendant les froides soirées de février.

Comme c’est souvent le cas avec Amazon Prime Video, l’accent est surtout mis sur les films. Sept épisodes de Fast & Furious, Forrest Gump, Top Gun, le dernier Mission: Impossible… Il y en a vraiment pour tous les goûts.

Fast & Furious 7 // Source : Universal Pictures

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abonnement Switch Online). Rappelons qu’il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot.

Les séries qui arrivent en février sur Amazon Prime Video.

4 février : Reacher, saison 1

C’est comme les films avec Tom Cruise, sauf que c’est une série sans Tom Cruise.

7 février : Melrose Place, l’intégrale

Les habitants d’un petit immeuble de Melrose Place, un quartier de Los Angeles, n’ont pas la vie facile : chômage, maladie, violence et trahison font rage chez les locataires qui traversent des épreuves plus ou moins heureuses, voire dramatiques. Eh oui.

11 février : With Love, saison 1

Lily et Jorge Diaz cherchent l’amour.

15 février : Un gars, une fille, saisons 1 à 6

C’est l’histoire de chouchou et loulou, qui forment un couple au quotidien mouvementé. Comme tous les couples.

18 février : Totems, saison 1

Alors qu’il s’apprête à devenir espion pour les services secrets français et la CIA, un scientifique tombe amoureux d’une pianiste forcée de collaborer avec… le KGB.

18 février : La fabuleuse Mme Maisel, saison 4

Le quotidien d’une femme est bouleversé quand elle se découvre un talent pour le stand-up.

Les films qui arrivent en janvier sur Amazon Prime Video.

1er février : Fast & Furious, 1 à 7

Voilà l’excuse rêvée pour zapper la soirée de la Saint-Valentin.

1er février : Le flic de Beverly Hills 1 & 2

Vous aimez l’humour et Eddie Murphy ?

1er février : Shutter Island

Vous aimez réfléchir et Leonardo DiCaprio ?

1er février : Ex Machina

Un film de science-fiction porté par la brillante Alicia Vikander.

1er février : Steve Jobs

Une partie de la vie de la figure emblématique d’Apple, à travers des événements marquants.

1er février : Manchester by the Sea

Après la mort subite de Joe son frère ainé, Lee devient le tuteur légal de son neveu. Attention, c’est touchant.

1er février : Cinquante nuances de Grey

Ce n’est sans doute pas une bonne idée de regarder ce film le 14 février…

1er février : Forrest Gump

Vous ne l’avez pas encore vu ? Regardez-le !

1er février : Top Gun

Rien de tel qu’un « Take my Breath away » pour célébrer l’amour.

1er février : Collection animation

Cinq films au programme : Les Troll, Comme des bêtes, Madagascar, Dragons 2 et Kung Fu Panda 3.

4 février : Book of Love

Le dernier livre d’un auteur est un flop, sauf au Mexique. On sait pourquoi : la traductrice l’a entièrement réécrit.

17 février : Transformers: The Last Knight

Des gros robots gentils se battent contre des gros robots méchants.

21 février : Mission: Impossible Fallout

Tom Cruise dans ses œuvres, pour un grand moment d’espionnage.