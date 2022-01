Un empire du jeu vidéo : Microsoft détient désormais une trentaine de studios

Grâce au rachat d’Activision Blizzard, Microsoft dispose désormais d’un contingent de plus de 30 studios de développement. Une force de frappe immense qui préfigure un futur catalogue de qualité.

Microsoft est désormais un immense empire du gaming (d’ailleurs, il y a désormais une branche dédiée qui s’appelle Microsoft Gaming). C’était déjà le cas avec le rachat de Bethesda en 2021, cela l’est d’autant plus depuis l’officialisation de l’acquisition d’Activision Blizzard pour une somme colossale — avoisinant les 70 milliards de dollars.

En s’offrant Activision Blizzard, Microsoft récupère d’un coup plusieurs licences appréciées par les joueuses et les joueurs (Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot, Candy Crush…). La firme de Redmond en profite également pour augmenter sa force de frappe en matière de studios de développement. Prochainement, elle sera à la tête d’une trentaine d’entreprises capables de concevoir des jeux, avec des synergies qui pourraient être bénéfiques. Tour du propriétaire.

Les studios de développement de Microsoft Gaming

Rare (rachat en 2002)

C’est le premier grand rachat de Microsoft, à une époque où l’entreprise se lançait sur le marché du jeu vidéo avec sa console Xbox. Pour muscler son catalogue, elle a signé un gros chèque dans le but de récupérer un partenaire historique de Nintendo, à l’origine de jeux cultes. Hélas pour Microsoft, Rare n’a jamais su retrouver son souffle créatif, même si le succès récent de Sea of Thieves est intéressant. Aujourd’hui, Rare travaille sur le prometteur Everwild.

Quelques jeux développés par Rare : Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Battletoads, Killer Instinct, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Kameo: Elements of Power, Kinect Sports…

Sea of Thieves // Source : Microsoft

Turn 10 Studios (création en 2003)

Turn 10 Studios est à l’origine de la saga phare Forza, plus particulièrement du volet Motorsport (orienté simulation).

343 Industries (création en 2007)

343 Industries est le studio créé par Microsoft pour s’occuper de la saga Halo, dont les premiers opus ont été développés par Bungie. Il a donné naissance à Halo 4, Halo 5: Guardians et, très récemment, Halo Infinite.

Le dernier Halo Infinite est arrivé gratuitement sur le Game Pass. // Source : Capture Xbox

The Coalition (création en 2010)

Microsoft avait besoin d’un studio dédié pour s’occuper de la marque Gears of War après avoir récupéré les droits auprès d’Epic Games. The Coalition a développé Gears of War: Ultimate Edition, Gears of War 4 et Gears 5. C’est un peu le pendant de 343 Industries pour Gears of War.

Mojang Studios (rachat en 2014)

Microsoft a eu le nez fin en s’offrant Mojang Studios, structure qui a donné naissance au phénomène Minecraft, malgré une somme assez importante (2,5 milliards de dollars). Quand on sait que le jeu bac à sable rassemble chaque mois plus de 140 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs, le deal est plutôt rentable.

Aujourd’hui, Minecraft est une marque déclinée en de multiples projets, comme le Diablo-like Minecraft: Dungeons.

Ninja Theory (rachat en 2018)

Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry, Hellblade; Senua’s Sacrifice... Ce studio situé à Cambridge a beaucoup marqué les esprits avec ses différents projets orientés action. Il travaille actuellement sur Senua’s Saga: Hellblade II.

Obsidian Entertainment (rachat en 2018)

Obsidian Entertainment est un spécialiste du RPG occidental, et s’est notamment fait connaître avec Fallout: New Vegas (qui a beaucoup inspiré The Outer Worlds, sorti en 2019) et Pillars of Eternity. Avant son rachat par Microsoft, il a notamment travaillé pour le compte d’Ubisoft avec South Park : Le Bâton de la vérité.

Playground Games (rachat en 2018)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Playground Games n’appartient à Microsoft que depuis peu, alors qu’il n’a développé que pour son compte (les cinq jeux de course arcade Forza Horizon). La firme de Redmond a tellement confiance en ses capacités qu’elle lui a confié le reboot de Fable.

Compulsion Games (rachat en 2018)

Il s’agit d’une petite structure basée au Canada, avec deux jeux à son actif : Contrast et We Happy Few.

InXile Entertainment (rachat en 2018)

Le studio s’occupe de la saga Wasteland.

The Initiative (création en 2018)

En 2018, Microsoft a annoncé la création d’un studio chargé de produire des jeux ultra ambitieux. Son premier projet est le reboot de Perfect Dark.

Undead Labs (rachat en 2018)

Le studio s’occupe de la saga State of Decay (le troisième opus est en développement).

Double Fine Productions (rachat en 2019)

Double Fine Productions est le studio de Tim Schafer, transfuge de LucasArts qui a travaillé sur des jeux comme Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island ou encore Grim Fandango. L’année dernière, il a concocté le flamboyant Psychnonauts 2.

Psychonauts 2 // Source : Microsoft

World’s Edge (création en 2019)

Microsoft a créé World’s Edge pour redonner ses lettres de noblesse à Age of Empires.

Bethesda Game Studios (rachat en 2021)

Morrowind, Oblivion, Fallout 3, Fallout 4, Skyrim… Le studio Bethesda a imaginé tous ces jeux de qualité. Il s’agit d’une acquisition majeure pour Microsoft. Bethesda travaille en parallèle sur The Elder Scrolls VI, soit la suite de Skyrim, et Starfield, attendu pour fin 2022.

id Software (rachat en 2021)

Avec id Software, Microsoft détient le maître du FPS, à l’origine des pères fondateurs du genre (Wolfenstein, Quake et, surtout, Doom). Ce studio s’appuie aussi sur un moteur 3D particulièrement performant (id Tech).

Tango Gameworks (rachat en 2021)

Tango Gameworks est le studio de Shinji Mikami, créateur de la saga Resident Evil pour le compte de Capcom. On retrouve d’ailleurs ce penchant pour l’horreur avec la saga The Evil Within, déclinée pour le moment en deux épisodes.

MachineGames (rachat en 2021)

MachineGames a repris les rênes de Wolfenstein depuis 2014 et l’excellent opus The New Order.

Arkane Studios (rachat en 2021)

Arkane Studio est une entreprise dont le siège social est situé à Lyon. Elle s’est fait remarquer grâce à Dishonored et sa suite — deux titres à la direction artistique particulièrement inspirée. En 2021, son Deathloop est passé tout près d’être élu jeu de l’année lors de la cérémonie des The Game Awards.

Zenimax Online (rachat en 2021)

Comme son nom l’indique, Zenimax Online est spécialisé dans les jeux en ligne — comme The Elder Scrolls Online.

Alpha Dog Games (rachat en 2021)

Alpha Dogs Games n’a développé que des jeux mobiles.

Roundhouse Studios (rachat en 2021)

Le studio est né sur les cendres de Humanhead Studios.

Blizzard Entertainment (rachat en 2022)

Vous ne connaissez pas Blizzard Entertainment ? Ces sagas devraient vous mettre la puce à l’oreille : Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch… On se demande ce que Microsoft compte en faire, sachant que l’entreprise a deux gros projets sur le feu (Diablo IV et Overwatch 2).

Diablo IV // Source : Blizzard Entertainment

Infinity Ward (rachat en 2022)

Infinity Ward est le développeur original de la saga Call of Duty. Il a proposé les épisodes les plus marquants, comme Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) ou le reboot Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Treyarch (rachat en 2022)

Deuxième studio qui travaille sur Call of Duty, notamment sur le chapitre Black Ops. Contrairement à Infinity Ward, Treyarch s’est occupé d’autres licences (comme Spider-Man).

Sledgehammer Games (rachat en 2022)

Encore une structure qui est dédiée à Call of Duty, que ce soit en rôle de soutien (Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: Modern Warfare) ou en qualité de développeur principal (Call of Duty: Advanced Warfare et Call of Duty: Vanguard, dernier épisode en date).

Raven (rachat en 2022)

Studio de soutien pour… Call of Duty.

High Moon Studio (rachat en 2022)

High Moon Studio a aussi apporté son talent à Call of Duty, mais a surtout donné naissance à des adaptations (Transformers, Deadpool).

Toys for Bob (rachat en 2022)

Toys for Bob a imaginé la saga Skylanders, qui associe des jouets à des expériences vidéoludiques. Depuis quelques années, le studio a pris du galon : après les remasterisations des trilogies Crash Bandicoot et Spyro, il a développé Crash Bandicoot 4.

Beenox (rachat en 2022)

S’est d’abord chargé d’adapter la licence Spider-Man avant de travailler sur Skylanders.

King (rachat en 2022)

Vous ne connaissez pas Candy Crush ?