Microsoft a dépensé autant pour Activision Blizzard que pour ses 5 rachats les plus chers

Difficile de se figurer le montant mobilisé par Microsoft pour se payer Activision Blizzard. Une autre manière d’appréhender ces 70 milliards de dollars est de noter qu’il a fallu un montant similaire à Microsoft pour se payer… les 5 entreprises suivantes qui lui ont coûté le plus cher.

Personne n’a vu le coup venir. Le 18 janvier 2022, Microsoft a annoncé son intention de racheter le studio Activision Blizzard pour environ 70 milliards de dollars. Du jamais vu dans l’industrie du jeu vidéo, et de loin. C’est aussi l’une des acquisitions les plus conséquentes du milieu culturel, seulement dépassée par trois précédentes opérations, avec Time Warner et la 20th Century Fox.

Il peut être difficile de se figurer l’ampleur de la somme mobilisée par Microsoft pour se payer le catalogue d’Activision, Blizzard et King, qui compte de très nombreux jeux à succès. À cette échelle, les comparaisons qui peuvent être imaginées pour représenter ces 70 milliards de dollars sont susceptibles d’être hasardeuses ou absurdes.

Il ressort toutefois un constat : Microsoft débourse pour Activision Blizzard une somme similaire à celle qu’il a mobilisée pour se payer les cinq entreprises qui lui ont coûté le plus cher. Nonobstant l’inflation, Microsoft a en effet déployé 70 milliards de dollars en cumulé pour se payer LinkedIn, GitHub, Skype, Nuance et ZeniMax Media.

Des dizaines de milliards de dollars pour prendre le contrôle de licences très lucratives. // Source : Montage de Nino Barbey pour Numerama

Les 10 plus grosses acquisitions de Microsoft

Cette équivalence (LinkedIn, Nuance, Skype, ZenimMax et GitHub ont demandé autant de moyens que Activision Blizzard seul) a évidemment ses faiblesses. La valeur du dollar fluctue dans le temps, au rythme des inflations et des déflations, ce qui limite l’exercice. Cependant, cela donne une perspective à l’opération et un ordre de grandeur éclairant.

C’est également remarquable de voir l’effort financier consenti par Microsoft pour du jeu vidéo. En face, LinkedIn est un réseau social professionnel, Nuance vend des outils de reconnaissance vocale et de transcription de texte, Skype est un service de visioconférence et une messagerie instantanée, ZeniMax est un autre studio de jeux vidéo et GitHub et une plateforme de développement logiciel.