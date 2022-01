Où regarder la série Euphoria en streaming légal en France ?

Il est possible de visionner la saison 2 d’Euphoria en France, légalement en ligne, sur la plateforme OCS ou via Canal+.

Euphoria est enfin de retour. La saison deux de la série américaine portée par la chaîne HBO aux États-Unis est l’une des plus attendue de 2022.

Son premier volet, sorti il y a plus de 18 mois, avait marqué le paysage audiovisuel en montrant le quotidien d’une génération Z aussi perdue que magnifique, qui abat les notions de genre et d’orientation sexuelle, de normalisation des corps et des sentiments.

La deuxième saison de la série portée par un casting formidable (Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira) a débuté dimanche 9 janvier 2022 aux États-Unis, mais elle est visible en France, dès le lendemain.

Hunter Shafer dans la saison 2 d’Euphoria // Source : YT/euphoria

Comment voir Euphoria en France en H+24, sur OCS ou Canal+

OCS dispose depuis des années d’un solide partenariat avec HBO, qui lui a permis de de diffuser de nombreuses séries à succès, comme Game of Thrones à l’époque. Si celui-ci n’est plus systématisé (notamment avec l’ombre de la plateforme HBO Max qui plane sur la France), il existe encore pour le deuxième volet d’Euphoria.

Il suffit de vous rendre sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement d’OCS et consulter la fiche Euphoria. Le premier épisode est disponible depuis le 10 janvier 2021, et tous les autres seront mis en ligne à H+24 après leur diffusion à la télévision linéaire américaine.

Quels abonnements ?