La série coréenne Squid Game est un succès phénoménal. Mais est-ce vraiment la série qui est la plus regardée de l'histoire de Netflix ? Non. Mais oui. Mais non. Mais peut-être ? Allez, on vous explique.

Squid Game est un incroyable succès mondial. La série originale coréenne de Netflix a déjà battu un record, comme l’a annoncé la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) elle-même sur un de ses comptes Twitter officiels, le 12 octobre 2021.

« Hwang Dong-hyuk a mis 10 ans à faire Squid Game. Les fans n’ont eu besoin que de 17 jours, partout dans le monde, pour qu’elle devienne notre plus grosse série au lancement », apprend-on. Et de continuer en expliquant que la série coréenne serait la première à dépasser le cap symbolique des 100 millions d’intentions de visionnage en 28 jours.

Cela signifie-t-il pour autant que Squid Game est la série la plus vue de Netflix ? Pas tout à fait. Ou plutôt, il est encore trop tôt pour le savoir.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.

It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021