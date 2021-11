Chaque mois, Netflix établit un classement des opérateurs qui offrent la meilleure qualité d’accès à son service. Il n’est pas que question de débit brut ici, mais de qualité de connexion au sens large. Voici ce qu’il faut savoir sur ce calcul et le classement des opérateurs.

Comme tous les mois, Netflix a établi un classement des opérateurs qui offre la meilleure qualité d’interconnexion avec son service. Les quatre grands opérateurs nationaux sont classés avec une note sur 5 pour indiquer la qualité du service offert et pour donner une idée de quel FAI vous offrira la meilleure qualité et le moins de lags.

Comment est calculé le score Netflix des FAI ?

Le classement Netflix ne se contente pas d’établir une moyenne de toutes les connexions à Netflix dans le pays, la méthode de calcul est un peu plus complexe que ça.

Quand vous lancez la lecture d’un titre sur Netflix, que ce soit sur votre télé, votre ordinateur ou votre box, cette session de visionnage à un débit binaire maximal. Aussi appelée « bitrate », cette donnée permet en fait de calculer la quantité de données numériques transmises en une unité de temps. Dans le cas d’une session Netflix, ce bitrate permet donc de calculer le nombre de paquets reçus et traités sur un temps donné. Plus élevé sera le bitrate, meilleur sera la vidéo, puisque le débit disponible sera utilisé à son maximum. Le bitrate est aussi conditionné par la résolution d’image demandée ainsi que l’appareil et les codecs employés.

Pour affiner encore un peu son score et prendre en compte la congestion réseau, Netflix va calculer le bitrate maximal offert à un client pendant les heures de « prime-time ». Cela correspond traditionnellement aux horaires du soir donc, quand les connexions aux serveurs sont nombreuses et qu’il peut y avoir des embouteillages entre les serveurs de Netflix et votre opérateur. Le bitrate maximal atteint par chaque connexion (par palier de 0,5 Mbps) va être analysé chez chaque FAI. Les résultats vont offrir un score que Netflix va ensuite synthétiser sur une échelle de 1 à 5.

La qualité de la connexion globale est aussi prise en compte dans le calcul. Si 90 % des abonnés chez un FAI stream Netflix avec un débit de 5 Mbps, le bitrate maximal atteint par ce palier sera pondéré plus lourdement dans le calcul de la note finale

Le classement des FAI par Netflix ne prend pour le moment qu’en compte les connexions au domicile, qu’elle soit en fibre ou en ADSL. Les connexions établies en 4G/5G ne sont pas comptées.

Quel est le classement des FAI ce mois-ci ?

Une fois toutes ces nuances bien saisies, on peut se plonger dans le classement établi par Netflix pour le mois d’octobre 2021.

SFR (Très Haut Débit) : 3,6/5

3,6/5 Bouygues Telecom (Fibre + ADSL) : 3,4/5

3,4/5 Free (Fibre + ADSL) : 3,4/5

3,4/5 Orange (Fibre + ADSL) : 3,4/ 5

3,4/ 5 SFR (ADSL) : 3,2/5

Netflix sépare l’offre haut débit de SFR et l’offre ADSL, car, contrairement aux autres opérateurs, la « fibre » de SFR ne va pas toujours jusqu’au domicile de l’abonné. Le raccordement se fait parfois avec une terminaison coaxiale ou optique. Netflix a donc scindé les offres de SFR pour ne pas mélanger les connexions ADSL, fibre et coaxial sur une même ligne.

Dans le classement, on peut voir que tous les opérateurs restent au-dessus de la moyenne, mais la différence se joue dans un mouchoir de poche. À regarder l’évolution sur plusieurs mois, c’est un peu plus parlant.

On peut effectivement remarquer que le score obtenu par Orange ou l’offre Très Haut Débit (Fibre) de SFR sont assez stables, alors que la qualité de connexion chez Free ou SFR ADSL varie plus largement mois après mois. À moins de changer de FAI tous les 30 jours selon la qualité de connexion Netflix, s’abonner chez un opérateur fiable sur le long terme semble être un calcul plus malin.

L’égalité parfaite entre Bouygues, Free et Orange sur le mois d’octobre prouve aussi que la bataille entre Free et Netflix qui a fait rage en 2017 / 2018 est bel et bien finie. L’opérateur offre une qualité de service équivalente à ses concurrents quand il s’agit de regarder le dernier épisode de Squid Games.

Enfin, si vous voulez avoir une idée de comment cela se passe ailleurs, sachez que la moyenne de la France (tout FAI confondu) est à 3,4/5 dans le classement Netflix. Cela pose le pays sur la deuxième place du podium, à égalité avec des pays comme l’Argentine, la Grèce ou le Japon. La plupart des pays d’Europe atteignent une note de 3,6/5 sur le dernier relevé Netflix. Il y a donc encore des efforts à faire en France.

