Les séries qui arrivent en novembre sur Netflix

5 novembre : Narcos Mexico S2

On les avait un peu oubliés, mais les trafiquants de drogue sont toujours actifs sur Netflix.

5 novembre : Big Mouth S5)

On ne les avait pas oubliés et on vraiment contents de les retrouver.

6, 13 et 20 novembre : Arcane

Deux soeurs sont les championnes respectives de villes rivales dans une « guerre où font rage des technologies magiques ». Intrigant.

17 novembre : Christmas Flow

Oui, l’affiche du film avec deux personnes dans une boule de neige qui se regardent d’un air énamouré est parfaitement cucul. Mais c’est bientôt Noël, alors c’est OK.

17 novembre : Riverdale (S6)

La série young adult de Netflix était un peu indigeste, mais c’est bientôt Noël, alors on ne vous jugera pas.

19 novembre : Cowboy Bebop

C’est le mois prochain que l’adaptation en prise de vue réelles du célèbre anime Cowboy Bebop arrive sur Netflix. On espère que la musique sera toujours aussi bonne.

19 novembre : Hellbound

Des êtres d’un autre monde condamnent les gens à l’enfer, engendrant « l’émergence d’une secte religieuse fondée sur la théorie d’une justice divine ». Il faudrait peut-être leur rappeler que c’est bientôt Noël.

Les films qui arrivent en novembre sur Netflix

3 novembre : The harder they fall

On se pourchasse au Far West. Dans ce western, le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi Rufus Buck (Idris Elba) est sorti de prison. Il décide de le traquer avec sa bande.

5 novembre : Love Hard

6 novembre : Noël avec le père

10 novembre : Creed et Creed 2

10 novembre : Clair obscur

Dans ce film de Rebecca Hall, une femme noire qui vit dans le New York des années 20 voit sa vie bouleversée lorsqu’elle retrouve une ancienne amie d’enfance qui se fait désormais passer pour blanche.

12 novembre : Red notice

On se pourchasse aux quatre coins du monde cette fois, dans cette nouvelle production Netflix qui réunit Dwayne Jonhson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Les trois stars interprètent respectivement un profileur du FBI, une voleuse d’art et un escroc, dans un jeu du chat et de la souris à très très gros budget.

18 novembre : Aya et la sorcière

Est-ce qu’au coeur de l’hiver, on a envie de découvrir l’histoire d’une petite fille qui a grandi dans un « orphelinat douillet », mais va être adopté par un couple étrange qui se révèle être des sorciers ? Oui, oui et oui !

26 novembre : Un château pour Noël

On vous a dit que Noël approchait ?

