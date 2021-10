Diablo II: Resurrected souffre de gros problèmes de serveurs depuis plusieurs jours. Cela engendre de la frustration au sein de la communauté.

« Payer pour un jeu qui n’est disponible que lorsque les astres sont alignés ne m’intéresse pas », déplore David De Pauw dans un tweet publié le 13 octobre. Depuis plusieurs jours, il n’arrive pas, comme tant d’autres joueuses et joueurs, à accéder à Diablo II : Resurrected. La flamboyante remasterisation du RPG d’action culte de Blizzard Entertainment souffre actuellement de gros soucis au niveau des serveurs. Frustrés, les fans veulent se faire rembourser et ont lancé un hashtag : #refundd2r.

Un petit tour sur le compte Twitter de l’assistance clientèle européenne de Blizzard suffit à mesurer l’étendue du problème. Depuis plusieurs jours, il ne fait que partager des messages d’excuses. Le plus récent date du 13 octobre : « Nous examinons actuellement les problèmes de connexion. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. » Le 9 octobre, le même communiqué a été publié. Une preuve que la situation dure un peu trop.

Diablo II : Resurrected frustre les fans

Tout avait bien commencé pour Diablo II : Resurrected, lancé le 23 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch. Les tests — y compris le nôtre — étaient élogieux, avec un score Metacritic au-dessus des 80 sur 100. Pendant nos quelques heures en compagnie de Diablo II : Resurrected, nous n’avons rencontré aucun des soucis soulevés, plusieurs jours après, par les joueuses et les joueurs. On était donc loin d’imaginer que la situation tournerait mal, comme cela a déjà été le cas, par exemple, pour WarCraft III : Reforged .

Selon les informations de Kotaku publiées le 13 octobre, tout semble partir d’une maintenance de routine déployée le 6 octobre. C’est ce que confirme l’activité du compte Twitter de l’assistance clientèle européenne : c’est à partir de cette date que les messages d’excuses débutent. Le 12 octobre, Blizzard promet : « Nos équipes continuent à travailler sur des correctifs immédiats et à plus long terme afin de remettre le jeu en ligne et de s’assurer qu’il reste stable. Nous publierons une mise à jour une fois que nous aurons plus d’informations à partager. » Quelques heures plus tard : « Il pourra y avoir des périodes où les connexions ou la création de jeux seront limitées. »

Cette situation engendre bien évidemment de vives réactions. « Que je regrette mon achat ! Ne comptez pas sur moi pour Diablo 4 ou pour tout autre jeu. Blizzard c’est fini », indique par exemple youplayop. « Même jour, même heure, même canal. C’est incroyable. 5 jours dans cette m**** », peste pour sa part Alex C. Quand d’autres préfèrent en rire avec des mèmes.

Actuellement au cœur d’un scandale qui lui a peu à peu fait perdre tous ses soutiens, Blizzard Entertainment croyait pouvoir calmer un peu la situation en faisant de Diablo II : Resurrected, une fête doublée d’un hommage brillant. Cela ne commence pas très bien.

