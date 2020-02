Face à l'immense déception suscitée par Warcraft III: Reforged, Blizzard Entertainment a lancé une campagne de remboursement sans restriction.

Blizzard Entertainment doit avoir quelques sueurs froides en se rendant sur la page Metacritic de Warcraft III : Reforged. Le célèbre agrégateur de notes montre un score de 0,5 sur 10, qui correspond à la moyenne déterminée par les notes des utilisateurs. Les fans, qui attendaient particulièrement cette remise au goût du jour, sont profondément déçus et ont décidé de le faire savoir en utilisant leur méthode préférée : le review bombing. Conscient des problèmes, Blizzard Entertainment a décidé de lancer une campagne de remboursement, sans restriction de temps de jeu.

Pour en bénéficier, il suffit de se rendre à cette adresse et de suivre les différentes étapes. Au regard de la débâcle, l’entreprise américaine ne fait aucune manière et préfère jouer la carte de l’apaisement en attendant, éventuellement, de rectifier le tir. C’est une bonne nouvelle pour les nombreux déçus, qui pourront récupérer les 29,99 euros investis.

Ce qui cloche avec Warcraft III : Reforged

Le review bombing Le review bombing est un outil de communication très utilisé par les internautes. Elle permet de signaler son mécontentement en faisant baisser drastiquement la note moyenne d’un jeu, sans que cela ne soit nécessairement justifié par les défauts dudit jeu.

Les joueurs ont des raisons de tourner le dos à Warcraft III : Reforged après l’avoir attendu pendant tant d’années. Le remake du jeu de stratégie culte est loin de répondre aux exigences portées par toute une communauté. Outre les pépins techniques qui sont aléatoires et demeurent faciles à corriger, cette nouvelle version ne tient pas toutes ses promesses. Blizzard Entertainement en avait par exemple mis plein la vue avec des cinématiques de gameplay très retravaillées. Au final, la mise en scène n’est pas beaucoup moins paresseuse qu’à l’époque. Pire, on ne peut même pas dire que Warcraft III : Reforged est joli.

Vient ensuite le problème des contenus créés par les moddeurs, qui sont verrouillés légalement par Blizzard Entertainement — l’entreprise veut à tout prix éviter que ne se reproduise le même écueil qu’avec Dota 2 (un titre populaire imaginé à partir d’un mod conçu à l’origine dans Warcraft III). On n’oubliera pas non plus de signaler les fonctionnalités manquantes, comme la compatibilité avec les anciennes campagnes personnalisées ou l’absence de jeu compétitif (parties classées). En prime, il est quasiment impossible de revenir en arrière puisque Blizzard Entertainement a décidé de lier le client de Warcraft III : Reign of Chaos à celui de Warcraft III : Reforged. Cela veut dire que le remboursement ne permettra pas de regoûter au Warcraft III que l’on a tant aimé (sauf à passer par un processus hors Battle.net). « Je ne veux pas de votre m**** et je veux mon ancien client et mes campagnes personnalisées », clame un joueur mécontent sur les forums officiels.

À l’arrivée, Blizzard Entertainment s’est totalement loupé.