Le fondateur d'Epic Games révèle avoir tenté d'approcher Apple après le procès entre les deux entreprises, pour envisager un retour de Fortnite sur iPhone. Les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Pour jouer à Fortnite sur mobile, mieux vaut posséder un smartphone Android. À court terme, il n’y a en effet pratiquement aucune chance de voir le célèbre jeu vidéo faire son retour sur iOS. Apple a pris la décision, le 21 septembre 2021, de l’exclure pendant toute la durée de la querelle judiciaire qui l’oppose avec Epic Games, le studio qui en est à l’origine. En clair, Fortnite pourrait ne pas revenir sur l’iPhone avant des années.

Cette perspective d’une exclusion de longue durée de l’écosystème mobile d’Apple a été révélée par Tim Sweeney, le fondateur d’Epic Games. Sur Twitter, il a publié une série de messages très remontés contre la firme de Cupertino, avec qui il est conflit. Le cœur du problème entre les deux entreprises concerne le niveau de commission qu’Apple prélève sur chaque achat in-app.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021