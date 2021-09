Le nouveau modèle de la PS5, plus légère car dotée d'un dissipateur thermique moins imposant, n'est pas pire que l'ancienne. Telle est la conclusion d'experts ayant comparé les deux versions de la console pendant plusieurs jours.

Sony a commencé à commercialiser un nouveau modèle de sa PS5, qui est 300 grammes plus légère et s’appuie sur un socle fixé par une vis plus ergonomique. Néanmoins, un premier retour signé par un youtubeur spécialisé dans la tech avait jeté un froid. Son titre : « La nouvelle PS5 est pire ». La raison ? Des températures plus élevées que le modèle initial (3 à 5 degrés en plus).

Dans un article publié le 16 septembre, le site expert Digital Foundry a toutefois livré un verdict plus rassurant, corroboré par Gamers Nexus (qui analyse le hardware).

« Elles sont pratiquement les mêmes », affirme Digital Foundry . Il appuie : « Oui, le dissipateur thermique a été simplifié et, oui, les relevés de températures internes soulignent que la console peut être plus froide dans certains cas, et plus chaudes dans d’autres ». Bref, il n’y a aucune différence majeure à souligner.

La nouvelle PS5 est… comme l’ancienne

« Il y a des améliorations sur les températures des régulateurs de tension, les températures de la mémoire sont meilleures dans certains cas, moins bonnes dans d’autres (mais seulement de quelques petits degrés d’écart), et bien que le processeur peut s’avérer un peu plus chaud, il n’y a aucune preuve qu’il faut s’en inquiéter, en admettant que votre PS5 soit posée dans un endroit bien aéré », explique Digital Foundry.

Il n’y a donc pas besoin de partir en quête d’une PS5 de lancement en scrutant le numéro de série sur la boîte (CFI-1000, versus CFI-1100). Ce qui est plutôt bon à savoir quand on sait toute la difficulté pour mettre la main sur un exemplaire. En y ajoutant une contrainte de modèle, l’acquisition deviendrait une épreuve encore plus difficile à surmonter.

Steve Burke, rédacteur en chef de Gamers Nexus, arrive à la même conclusion : « Nous ne recommandons pas de partir en quête d’une version spécifique. Les deux consoles ne sont pas, selon nos tests, si différentes. Il y a plusieurs manières de tester. Peut-être qu’il y a un cas que nous n’avons pas encore trouvé. Mais nous ne voyons aucune différence notable. Tout du moins, aucune qui vous pousserait à dénicher un exemplaire spécifique sur eBay. Et ne payez pas plus pour une, si vous pouvez l’éviter. »

Dans ses recherches, Gamer Nexus a quand même mis le doigt sur une petite différence : le ventilateur. Elle est jugée « notable » mais, encore une fois, « insuffisante » pour se creuser la tête au moment de l’acquisition.

