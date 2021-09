Warner Bros. a diffusé la première bande-annonce de The Matrix Resurrections (ou Matrix 4). Il sortira le 15 décembre dans les salles obscures, ce qui vous laisse un peu de temps pour revoir la trilogie originale. Mais où la trouver sur le web ?

Jeudi 9 septembre : Warner Bros. diffuse la première bande-annonce de The Matrix Ressurections (Matrix 4). Depuis, c’est tout internet qui s’embrase, en quête du moindre indice qui pourrait révéler ce qui attend Neo dans ce quatrième film, encore très mystérieux. Et comme il n’est pas prévu avant le 15 décembre, vous avez encore un peu de temps pour (re)voir la trilogie initiale.

Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions sont respectivement sortis en 1999, 2003 et… 2003 aussi (eh oui). Autant dire que les années ont passé et que beaucoup ont sans doute oublié ce qui se passe dans les trois films. C’est surtout vrai pour les deux derniers, lesquels reposent sur une intrigue bancale et confuse — qui tranche avec la réussite de l’opus original.

Pour qui aurait envie de se rafraîchir la mémoire, la trilogie Matrix est disponible en streaming. Mais où ?

Où revoir la trilogie Matrix en streaming en France ?

Sitôt la bande-annonce de Matrix 4 partagée, Netflix France s’est fendu d’une publication sur Facebook pour rappeler que « les trois premiers Matrix sont disponibles » sur la plateforme de SVOD. « La question se pose plus que jamais : pilule bleue ou pilule rouge ? », ajoute la multinationale pour appuyer sa communication mettant en avant son catalogue de vieux longs métrages très appréciés par le public.

On rappelle les trois formules de Netflix, dont le prix a récemment augmenté : un écran SD pour 8,99 €, deux écrans HD pour 13,49 € et quatre écrans UHD pour 17,99 €.

Fort logiquement, vous ne trouverez pas les aventure de Neo et Trinity sur Disney+ (car oui, Matrix est l’une des rares sagas qui n’appartient pas à Disney).

Il est possible de visionner Matrix par l’intermédiaire de Amazon Prime Video, mais il faudra payer (en plus de l’abonnement). Le service propose la location (2,99 € par film) ou l’achat (7,99 € par film). À noter qu’Amazon offre la qualité UHD sans surcoût (une image plus belle), là où Netflix s’arrête à la HD. Vous pouvez également louer/acheter Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions sur Canal VOD — aux mêmes tarifs (mais sans la qualité UHD) — ou encore sur iTunes (avec Dolby Vision au programme).

Vous êtes hermétique au streaming ? Sachez que Warner Bros. propose la trilogie Matrix au format Blu-ray UHD — la garantie d’avoir la plus belle image (les films ont été remasterisés pour l’occasion, avec un nouvel étalonnage des couleurs) et le meilleur son (avec l’équipement adéquat). Elle est proposée à moins de 60 €, mais on la trouve régulièrement en promotion. Après avoir revu Matrix dans ce format, on avait écrit : « Les couleurs, plus réalistes et nuancées, respirent mieux et baignent dans des noirs d’encre qui soulignent les contrastes ». En Blu-ray UHD, la teinte verdâtre d’antan disparaît.

