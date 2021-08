Bethesda ose. Skyrim, à l'occasion de ses 10 ans, sera disponible en fin d'année sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X. En attendant, le prochain opus de la saga The Elder Scrolls est toujours au stade embryonnaire...

« La next gen pour l’instant c’est la remastered gen », note un de mes collègues, après l’énième ressortie de Skyrim sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X officialisée par Bethesda dans un communiqué publié le 19 août. Mon confrère n’a pas tort : on parle quand même d’un RPG sorti en 2011 sur PC, PS3 et Xbox One. Il rejoint GTA V dans la catégorie des papys qui font de la résistance, alors qu’on attend plutôt de l’inédit (The Elder Scrolls VI, déjà annoncé mais si peu montré). Comble de l’ironie, les deux portages seront disponibles le même jour — le 11 novembre.

Bethesda va donc encore nous faire le coup du recyclage pour le cinquième opus de la saga The Elder Scrolls. Ce qui avait déjà été le cas pour son retour sur PS4 et Xbox One (en 2016) puis sur Nintendo Switch (en 2017, avec du motion gaming en bonus) — sans oublier la blague Amazon Alexa. Cette énième version ne plaide pas en faveur des nouvelles consoles, qui donnent parfois l’impression de n’être, pour le moment, qu’une aubaine pour faire du neuf avec du vieux. C’est à moitié vrai.

Vous reprendrez bien un peu de Skyrim ?

Bethesda utilise l’excuse de l’anniversaire — le jeu fête ses 10 ans — pour justifier la commercialisation de The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition. Elle est considérée comme la version la plus complète (en attendant celle qui sortira sur PlayStation 6 ?). Elle réunit le jeu de base, les trois extensions et plus de 500 contenus créés par la communauté. Le RPG profitera de la puissance de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X pour se refaire une beauté. Les améliorations graphiques n’ont pas été précisées par Bethesda.

À noter quand même que les propriétaires de The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition — disponible sur PS4 et Xbox One — auront droit à une mise à niveau gratuite et pourront acquérir le contenu inédit de la Anniversary Edition à moindres frais. Il en sera de même pour celles et ceux qui profitent du jeu par l’intermédiaire de l’abonnement Xbox Game Pass.

La next gen est-elle vraiment la remastered gen ? En apparence, on pourrait le croire. La réalité est tout autre quand on se penche sur le catalogue de la PlayStation 5, qui propose déjà des jeux exclusifs de poids en moins d’un an (Demon’s Souls, Ratchet & Clank : Rift Apart, Returnal). À son époque, la PS4 ne pouvait pas en dire autant (et il y avait déjà des remasterisations… payantes). Du côté de Xbox, il suffit de s’intéresser au Game Pass, un service intéressant, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Rien qu’au mois d’août, le menu est très appétissant.

