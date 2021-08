Il fait moche, et Microsoft vient d'annoncer les nouveaux jeux vidéo disponibles avec le Xbox Game Pass pour le mois d'août. Une bonne raison supplémentaire pour profiter de ce temps pluvieux en restant chez soi.

Comme tous les mois, Microsoft a annoncé une nouvelle sélection de jeux vidéo disponible avec le Xbox Game Pass. Et, bonne nouvelle, vous pouvez y trouver Hades, un de nos jeux favoris de 2020.

Le Xbox Game Pass fonctionne sur le même principe que Netflix et d’autres services de SVoD, avec de nouveaux contenus proposés chaque mois. Le Xbox Game Pass, qui est devenu l’un des piliers de la stratégie de Microsoft, est disponible depuis 2017. Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + mobile). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros), ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

Les nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass en août

Curse of the Dead Gods — le 5 août

On avait adoré l’excellent Curse of the Dead Gods, développé par le studio français Passtech Games. Profitez-en !

Disponible sur : Cloud, Console et PC

Dodgeball Academia — 5 août

Vous avez toujours rêvé de jouer à la balle au prisonnier, mais sans risquer de prendre un ballon très fort dans la tête ? C’est votre jour de chance.

Disponible sur : Cloud, Console et PC

Katamari Damacy Reroll — 5 août

La licence Katamari a remasterisé son premier opus de 2004.

Disponible sur : Cloud, console et PC

Lumines Remastered — 5 août

Un jeu de puzzle en musique et en explosion.

Disponible sur : Cloud, console et PC

Skate — 5 août

Du skate ! Mais sans avoir besoin de sortir sous la pluie ! Le jeu mythique a été remasterisé pour l’occasion.

Disponible sur : Xbox (via EA Play)

Skate 3 — 5 août

Trois fois plus de skate ! Toujours sans avoir besoin de sortir sous la pluie !

Disponible sur : cloud (via EA Play)

Starmancer — 5 août

Ce n’est qu’une preview, mais Starmancer vous permettra « d’incarner une puissante IA », de « bâtir des spatioports florissants, des laboratoires secrets, ou encore des incubateurs pour des œufs étranges ». Tout un programme.

Disponible sur : PC

Art of Rally — 12 août

Des courses de voitures, avec des graphismes mignons et recherchés.

Disponible sur : cloud, console et PC

Hades — 13 août

Un rogue-lite inspiré de la mythologie grecque dans lequel vous devez vous échapper des enfers. Notre jeu favori de 2020. Y a-t-il besoin de dire autre chose pour vous convaincre ?

Disponible sur : cloud, console et PC

Microsoft Solitaire Collection : Premium Edition — 17 août

Microsoft nous apprend qu’il s’agit là du jeu « le plus joué de l’Histoire ! ». On ne sait pas trop quoi en penser.

Disponible sur : PC

