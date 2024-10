Lecture Zen Résumer l'article

Que disent les recherches scientifiques sur la durabilité et la performance des chaussures de running ? Deux chercheurs ont fait le point.

Les chaussures de running sont, par définition, faites pour être utilisées souvent. Elles doivent… vivre. De fait, elles sont destinées à être changées. Mais à partir de quel état et au bout de combien de temps ? En général, il est communément admis qu’une chaussure de running doit être changée à partir de 500 kilomètres — et jusqu’à 800 kilomètres maximum.

Mais qu’en pense la science ? Est-ce vraiment le seul critère à prendre en compte ? Un spécialiste en biomécanique et un professeur spécialisé en santé ont fait le point dans The Conversation.

Le seuil de confort

L’un des critères évoqués par le duo, c’est le risque de blessure. Courir n’est pas un exercice anodin et se créer une douleur au pied, personne ne le veut. En raison des impacts et des mouvements, selon aussi le type de sols, les risques de blessures sont aussi variés que l’entorse, la foulure, la fatigue musculaire, à différents seuils de gravité. En la matière, les auteurs évoquent une étude de 2013 montrant que les coureurs et coureuses qui alternent les paires de chaussures ont un risque plus faible de blessure. « Cela corrobore l’idée que l’accumulation d’un trop grand nombre de kilomètres dans vos chaussures peut augmenter le risque de blessure », constatent-ils.

Cela ne signifie pas qu’il est impératif d’utiliser, vous aussi, plusieurs paires de chaussure, même si vous pourriez par exemple avoir une paire pour le beau temps, une paire pour le mauvais temps. En tout cas, cela confirme que vous devez prendre en compte la durée d’usage de vos chaussures de running.

D’un point de vue physique, les auteurs expliquent qu’en raison de l’atterrissage sur le talon, la compression répétée de la semelle intermédiaire « entraîne un durcissement du matériau, qui peut survenir après seulement 160 km » selon une étude de 201). Ce durcissement est un problème de confort et potentiellement de sécurité. Cette dégradation était pour autant faiblement ressentie dans l’étude, même après 640 kilomètres.

Le seuil de confort, au niveau de la semelle, varie d’une personne à l’autre et d’une chaussure à l’autre. Mais, de fait, les auteurs estiment qu’il s’agit d’une règle empirique, pratico-pratique, pour décider d’un changement de chaussure : dès l’instant où le confort s’amoindrit, il faut en changer. Et, oui, ce n’est pas inutile de le rappeler — trop de personnes gardent des chaussures inconfortables, ce qui est d’autant plus problématique dans une pratique sportive.

La performance de vos chaussures de running

Les runners chevronnés utilisent souvent des chaussures à plaque carbone, dont la conception entre souplesse et rigidité favorise le stockage et le retour d’énergie — une meilleure rentabilité. Elles sont vendues comme utiles pour augmenter la rapidité de course. Les auteurs confirment que la recherche va aussi dans ce sens : « Les recherches disponibles confirment les avantages de ces chaussures en termes de performances » (via une étude de 2017 par exemple). Ce type de chaussure spécifiquement n’a pas fait l’objet d’étude approfondie sur leur durabilité.

En revanche, les auteurs ont identifié un mémoire de recherche plus global sur le lien entre la durée d’usage et la performance des chaussures de course (avec un modèle Nike Pegasus). « D’importantes réductions de la rentabilité de la course ont été signalées à 240 km, et elles étaient statistiquement significatives à 320 km. Aucune réduction n’a été observée à 160 km. » En clair, à partir de 240 km, la performance en termes d’énergie commençait à être réduite.

En se basant strictement sur le meilleur temps, ces données « suggèrent que pour des performances optimales, les chaussures devraient être remplacées entre 160 et 240 km ».

3 critères pour entretenir vos chaussures de running

En résumé, cette synthèse produite par ces deux spécialistes suggère que la réalité n’est pas aussi « simple » que la règle des 500-800 kilomètres. Il vous faut identifier plusieurs critères au quotidien, dans l’usage de vos chaussures :

Garder les chaussures « fraîches » (commencer à envisager un changement à partir de 240 km) ;

Alterner des paires ;

Les remplacer dès la première réduction du confort.

