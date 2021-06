On connaît les contenus qui seront ajoutés à Disney+ tout au long du mois de juillet. La plateforme de SVOD peut remercier la section Star.

L’été n’est généralement pas propice aux plateformes de SVOD, puisqu’on préfère passer du temps dehors (surtout après avoir été enfermés pendant plusieurs mois… par exemple… pendant une pandémie mondiale…). Cette contrainte ne va pas empêcher Disney d’ajouter des contenus à sa plateforme Disney+ dans les semaines à venir.

Pour le mois de juillet, Disney+ mise surtout sur sa section Star pour gonfler son catalogue. Il n’y a aucun événement majeur à signaler. À noter que nous avons volontairement éditorialisé la sélection puisque les nouveautés sont de plus en plus nombreuses.

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 euros par mois (une augmentation de 2 euros qui a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

Voici les contenus qui arrivent sur Disney+ France ces prochaines semaines.

Les nouvelles séries qui arrivent sur Disney+ en juillet

Monstres & Cie : Au travail — 7 juillet

On adore les monstres mignons de Pixar, non ?

Body of Proof, saisons 1 à 3 — 14 juillet

Une médecin légiste est tellement douée qu’elle peut résoudre des crimes avant la police. Mieux que les Experts.

The Chi, saison 2 — 14 juillet

Grown-ish, saisons 1 à 2 — 28 juillet

Désormais à l’Université, Zoey Johnson découvre la difficulté d’être indépendante. Trop dure la vie.

Les Griffin, saisons 19 — 28 juillet

Une série comique centrée sur une famille zinzin. Culte.

Philadelphia, saisons 1 à 2 — 28 juillet

Une série centrée sur un bar miteux tenu par une bande d’amis accros à la bouteille.

Dr. Harrow, saisons 1 à 2 — 28 juillet

Énième programme articulé autour d’un médecin.

Legion, saison 2 — 28 juillet

Tout simplement brillant.

Le monde merveilleux de Mickey — 28 juillet

Mickey et ses amis vivent des aventures extraordinaires dans un monde loufoque et imprévisible où tout est possible grâce à la magie Disney.

Les nouveaux films qui arrivent sur Disney+ en juillet

Love, Simon — 2 juillet

Un adolescent vit sa première grande histoire d’amour. Problème ? Personne ne sait qu’il est gay.

Chronicle — 2 juillet

Un film incontournable, où trois amis récupèrent des super-pouvoirs qu’ils ne parviennent pas à maîtriser. Avec Michael B. Jordan.

Nixon — 2 juillet

Anthony Hopkins incarne Nixon, dirigeant très controversé des États-Unis.

Les Indestructibles 2 — 9 juillet

La meilleure famille de super-héros du monde.

Confessions d’une accro du shopping — 16 juillet

Tout est dans le titre.

All About Steve — 16 juillet

Une cruciverbiste (amatrice de mots croisés) traverse les Etats-Unis afin de convaincre un cameraman qu’ils sont faits l’un pour l’autre…

Crazy Heart — 16 juillet

Un vieux chanteur de country à la dérive au service d’une histoire touchante portée par un casting cinq étoiles (Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Colin Farrell et Robert Duvall).

Ant-Man et La Guêpe — 23 juillet

Ah oui le Marvel Cinematic Universe, on connaît.

Wilson — 30 juillet

Un misanthrope se découvre une fibre paternelle après avoir perdu son propre père.

Summer of Soul — 30 juillet

Une plongée documentée dans le Harlem Cultural Festival de New York, éclipsé par les concerts de Woodstock.

Les nouveaux documentaires qui arrivent sur Disney+ en juillet

Voyage à travers les couleurs, saisons 1 à 5 — 7 juillet

Berlin et Brandebourg vus du ciel — 9 juillet

Course au centre de la Terre — 14 juillet

Survive and Advance — 16 juillet

Les coulisses des attractions — 21 juillet

En pleine nature avec Bear Grylls, saison 6 — 21 juillet

Face aux requins — 23 juillet

Stuntman — 23 juillet

Place aux femmes avec Robin Roberts — 28 juillet

