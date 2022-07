Écran éclairé, immense bibliothèque, vacances légères… en 2022, les liseuses offrent un confort de lecture excellent et des fonctionnalités très pratiques pour les passionnés de littérature. Voici les meilleurs modèles du moment pour lire des ebooks, selon votre budget et vos besoins.

Le guide d’achat de liseuses en résumé

Kobo Clara HD (139,99 €) : la valeur sûre qui conviendra à tous;

Kindle Oasis (249,99 €) : malgré son prix élevé, la meilleure option pour les passionnés de lecture;

Kindle 2019 (79,99€) : la liseuse à petit prix qui assure malgré tout.

Les liseuses donnent des superpouvoirs. Celui de poursuivre son roman lorsqu’il est l’heure d’éteindre les lumières. D’emporter toute sa bibliothèque en vacances. D’acheter un livre, à minuit, lorsque les librairies sont fermées. Même si vous choisissez d’acheter la majeure partie de vos livres en version papier, il y a fort à parier que vous utiliserez également très souvent votre liseuse. Mieux vaut donc la choisir avec soin.

Bonne nouvelle, le secteur a beaucoup progressé. Après des années de tâtonnements, d’écrans médiocres, et d’appareils peu réactifs, les constructeurs sont parvenus à trouver une formule qui marche vraiment bien. C’est particulièrement le cas des poids lourds du marché (Amazon avec ses Kindle, Kobo avec ses produits éponymes) qui ont raffiné leurs formules et construit des gammes de produits très équilibrées.

Kobo Clara HD : la liseuse au meilleur rapport qualité-prix

Kobo Clara HD // Source : Kobo

La Kobo Clara HD est un modèle qui mérite vraiment le détour. Elle n’a pas tous les raffinements des liseuses haut de gamme, mais elle propose une fiche technique solide. Grâce à cela et à son tarif contenu de 140 euros , elle demeure, à nos yeux, le produit au meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché.

La liseuse est équipée d’un écran 6” avec une résolution élevée de 300 pixels par pouce. Avec sa technologie ComfortLight PRO, elle propose même d’adapter automatiquement la température d’éclairage, pour ne pas fatiguer vos yeux inutilement. La Kobo Clara HD offre par ailleurs une autonomie de plusieurs semaines, selon le constructeur, et un espace de stockage confortable (8 Go de mémoire soit environ 6 000 eBooks, précise Kobo).

Principal bémol : elle n’est pas à l’étanche à l’eau contrairement à sa concurrente directe, la Kindle Paperwhite 2021. Dans cette gamme de prix, on continue cependant de préférer la Kobo Clara HD, plus légère et qui accepte, elle, le format ouvert ePub qui est le plus répandu dans les rayons ebook.

Kindle Oasis 2019 : le nec plus ultra pour la lecture

Kindle Oasis // Source : Amazon

Si vous avez le budget et aimez lire, allez-y les yeux fermés. La Kindle Oasis à partir de 249 € est, selon nous, la meilleure liseuse du marché. Très fine, légère, élégante, elle est particulièrement pratique à tenir et à utiliser. Son design original, avec une tranche latérale légèrement saillante, offre une parfaite prise en main. Et ses boutons situés sur le côté permettant d’avancer dans sa lecture de manière très fluide que vous soyez droitier ou gaucher. Il est, bien sûr, aussi possible de le faire en touchant l’écran tactile.

Outre un écran 7 pouces de qualité avec une résolution élevée de 300 ppp (pixels par pouces), la Kindle Oasis propose une fonction d’ajustement de la température de couleur (de « lumière blanche » à « ambre chaud ») pour réduire la lumière bleue, et ne pas se fatiguer les yeux dans la pénombre. La Kindle Oasis est du reste très réactive, soulignent nos confrères de Frandroid : les pages de livre se tournent à la vitesse de l’éclair, sans ce désagréable effet de flou dont souffrent d’autres modèles. Notre seul regret : qu’Amazon ait conservé ici un port micro-USB, privant les utilisatrices et utilisateurs de la possibilité de charger la liseuse avec le câble USB-C qui équipe désormais la plupart des smartphones et ordinateurs.

Kindle (2019) : la liseuse très efficace à petit prix

Kindle 2019

La Kindle 2019 est une liseuse Amazon extrêmement compétitive. Pour 90 € (voire 80 €, si vous acceptez des publicités en bas de page d’accueil et sur l’écran de veille), elle offre tout ce que doit proposer une liseuse digne de ce nom :

un espace de stockage confortable (8 Go);

un éclairage frontal (pour lire dans le noir);

une autonomie satisfaisante (environ 4 semaines à raison de 30 mn d’utilisation par jour avec le Wi-Fi désactivé).

Son écran de 6 pouces est petit, mais c’est précisément ce qui rend ce modèle si pratique à transporter (il fait la taille d’un livre de poche). Bien sûr, à ce prix, il faudra faire quelques concessions. La résolution du Kindle 20219 de 10e génération est de 167 ppp (pixels par pouces), quand la plupart des liseuses proposent désormais un affichage mieux détaillé à 300 ppp.

Et si la plupart des appareils récents affichent des certifications IPX8, cette Kindle d’entrée de gamme n’offre, elle, aucune étanchéité à l’eau. Ces limitations n’ont cependant rien de rédhibitoire et, pour les personnes ayant un budget restreint (ou des besoins assez ponctuels), le Kindle 2019 de ce comparatif constitue une excellente option.

Comment bien choisir sa liseuse ?

Si votre budget est relativement flexible, commencez par évaluer vos besoins. Vous ne lisez qu’un peu, pendant vos vacances ? Une petite liseuse 6 pouces d’entrée de gamme peut dans ce cas très bien suffire. En revanche, si vous adorez bouquiner et en avez les moyens, n’hésitez pas à investir dans une liseuse haut de gamme. Même si vous appréciez les livres papier (c’est notre cas), le fait de pouvoir lire dans le noir, et acheter une œuvre lorsque l’envie vous en prend, vous amènera sans doute à utiliser votre liseuse assez souvent. En termes de taille d’écran, nous vous conseillons le format 7 pouces. Un écran 6” sera cependant plus indiqué si vous avez besoin de pouvoir glisser la liseuse dans la poche d’un manteau — à moins que le modèle ait des bordures énormes.

Pas trop de questions à se poser sur le stockage : même les modèles d’entrée de gamme proposent désormais 8 Go de stockage, ce qui est plus que confortable pour accueillir des ebooks (cela représente des milliers de livres). Si vous comptez emmener votre appareil un peu partout, vérifiez en revanche qu’il a une certification IPX8 et peut donc résister à la pluie, ou à une chute dans une baignoire remplie. Dernier point important : assurez-vous que la liseuse dispose d’un éclairage intégré (pour pouvoir lire dans le noir). C’est devenu un standard sur les liseuses, mais cela ne l’a pas toujours été. Il faudra donc être particulièrement attentif à ce point si l’appareil est de seconde main.

Où trouver des ebook gratuits ou à petit prix ?

De nombreux sites aident les internautes à trouver des ebooks gratuits. Le Projet Gutenberg, par exemple, rassemble une foule d’œuvres passées dans le domaine public, et par conséquent gratuites. Le site est très simple à utiliser : il suffit de taper le nom de l’auteur ou de l’autrice dans la barre de recherche sur la page d’accueil pour voir si certaines de ses œuvres sont disponibles. Celles-ci sont généralement proposées en version « epub avec image » ou « sans image » ainsi que dans un format accepté par les liseuses Kindle (le format MOBI).

Les librairies en ligne (Fnac, Cultura, Amazon, Decitre, etc.) proposent, bien sûr, elles aussi plusieurs rayons d’ebooks gratuits. Beaucoup de bibliothèques municipales proposent enfin des systèmes de prêt de livres numériques. Attention, il s’agit le plus souvent de livres au format ePUB, auquel cas cela ne fonctionnera pas avec une Kindle. Amazon propose, à 9,99 euros par mois, un abonnement Kindle donnant un accès illimité à un catalogue de livres — un million de titres dont 35 000 en français. Précisons enfin que l’abonnement Amazon Prime qui donne droit aux livraisons prioritaires offre également un accès à Prime Reading, un service permettant d’emprunter dix livres par mois. Le catalogue de cette seconde option ne compte cependant pour l’heure qu’un petit millier de titres.

Quelles sont les meilleures liseuses Kindle ?

Les dernières liseuses Kindle d’Amazon sont toutes des valeurs sûres. Le Kindle 2019 est la meilleure liseuse d’entrée de gamme sur le marché à l’heure actuelle. A l’autre bout du spectre, la Kindle Oasis truste la première place du podium des liseuses haut de gamme. Entre les deux, on trouve la Kindle Paperwhite de 2021 à 150 euros (ou 140 euros avec l’affichage de publicités sur l’écran de veille), un modèle également très réussi. Dans cette gamme de prix, on lui préfère toutefois la Kobo Clara HD plus légère et qui accepte le format ePub. Les Kindle ont en effet un gros défaut, celui de ne pas accepter ce format ouvert utilisé par la plupart des librairies concurrentes d’Amazon (Fnac, Cultura, Decitre etc.) Le catalogue Amazon est grand heureusement. Et il existe des astuces techniques pour contourner le verrou mis en place par Amazon pour empêcher la lecture de formats ePUB.

Quelles sont les meilleures liseuses Kobo ?

Le modèle Kobo Clara HD vendue 140 euros est selon nous la liseuse qui offre le meilleur rapport qualité prix actuellement sur le marché (cf. notre avis plus haut). Si vous avez le budget pour une liseuse haut de gamme, on vous conseille en revanche l’excellente Kindle Oasis à 250 euros qui demeure la plus aboutie, tant sur la forme que sur le fond.

Les personnes ayant un budget limité ont également intérêt à se tourner vers la gamme Amazon qui contient l’imbattable Kindle 2019 à 90 euros (voir 80 euros si vous acceptez l’affichage de publicités lorsque l’écran est en veille). Précisons cependant que les différentes liseuses Kobo sont des modèles de qualité très sûre. Et elles ont l’avantage notable d’accepter le format ePUB quand les Kindle, elles, fonctionnent avec un format propriétaire (AZW, AZW3) qui contraint les utilisateurs et utilisatrices à se fournir chez Amazon (ou à recourir à des astuces pour contourner les verrous empêchant la lecture des livres numériques ePUB).