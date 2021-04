Comme les autres sports très populaires, la Formule 1 peut être regardée très facilement en France en ligne — sachant qu'il faudra payer pour ne rien louper. On vous explique tout.

Chaque année, les meilleurs pilotes de la planète s’affrontent dans la catégorie reine des sports mécaniques : la Formule 1. Il s’agit d’une discipline très intéressante à suivre, qui bénéficie en prime d’un public de passionnés très fidèles. Pendant longtemps, il se sont donnés rendez-vous sur TF1 pour suivre les courses. Mais, depuis quelques années, la consommation de Formule 1 est devenue une activité payante (des Grands Prix sont diffusés en clair malgré tout).

Comme le foot ou encore la NBA, il est nécessaire de s’abonner pour ne rien louper de la Formule 1, qui prend place le week-end. La saison 2021 a débuté le 28 mars dernier, à Bahreïn, et se terminera le 12 décembre, à Abu Dhabi. En tout, ce ne sont pas moins de 23 courses au programme (avec parfois trois week-end d’affilée).

Comment peut-on regarder la Formule 1 en France ? Deux solutions s’offrent à vous.

F1 TV : l’option pour les puristes

La Formule 1 dispose bien évidemment de son propre abonnement, baptisé F1 TV, pour permettre aux aficionados de ne rien louper. Deux formules sont disponibles : F1 TV Access, qui ne propose que des replays, ou F1 TV Pro, qui permet de vivre les différents événements en direct (en plus d’accéder aux replays). Sept jours d’essai sont proposés sur l’option la plus chère.

Formula 1 donne bien évidemment accès à toutes les sessions qui rythment un week-end de course (essais, qualifications, courses), ainsi qu’à des caméras embarquées (20 au total), des documentaires exclusifs ou encore des archives. On peut aussi profiter d’un chronométrage en direct avec des informations fines pour les experts (télémétries, conversations radio, usure des pneus). En plus de la Formule 1, F1 TV permet de suivre trois autres disciplines (F2, F3 et Porsche Supercup).

L’application F1 TV est accessible sur navigateur web, iOS, Android et Amazon Fire.

Le récapitulatif :

F1 TV Pro F1 TV Access Direct Oui Non Replays Oui Non Caméras embarquées Oui Oui Documentaires exclusifs Oui Oui Archives Oui Oui Chronométrage en direct Oui Oui Prix annuel 64,99 € 26,99 € Prix mensuel 7,99 € 2,99 €

Canal+ : l’option plus universelle

En France, c’est la chaîne Canal+ qui dispose des droits de diffusion de la Formule 1 (l’accord porte jusqu’en 2022 pour le moment), et ce depuis maintenant plusieurs saisons. Elle propose une ligne éditoriale très appuyée, avec, chaque week-end, une véritable plongée dans le monde de la Formule 1. Canal+ diffuse ainsi les essais, les qualifications, la course et des émissions thématiques (débriefing, reportages, interviewes…). Il y a un suivi complet, avec des journalistes et des consultants spécialistes de la discipline.

Canal+ propose également la qualité 4K UHD pour la course, pour peu que vous ayez la connexion internet adéquate (25Mb/s) et le matériel compatible (décodeur Canal+, Apple TV 4K, décodeur TV UHD Orange, Bbox 4K, Freebox Pop, Samsung Smart TV, téléviseurs Sony, Nvidia Shield). À noter que l’application MyCanal donne accès à un mode expert avec caméras embarquées, note du Grand Prix, meilleurs moments de la course ou encore chronométrage en direct.

Canal+ permet aussi d’avoir les courses en replay, et permet de profiter d’autres disciplines sportives, y compris des sports mécaniques (F2, F3, MotoGP), entre autres programmes (séries, films). Il est nécessaire d’avoir accès à la chaîne Canal+ Sport pour tout voir.

En 2021, il y aura quatre Grands Prix en clair, dont la course à Monaco (23 mai) et celle se déroulant en France (27 juin).

Le calendrier complet de la saison 2021

GP de Bahreïn (28 mars) ;

GP d’Émilie-Romagne (18 avril) ;

GP du Portugal (2 mai) ;

GP d’Espagne (9 mai) ;

GP de Monaco (23 mai) ;

GP d’Azerbaïdjan (6 juin) ;

GP du Canada (13 juin) ;

GP de France (27 juin) ;

GP d’Autriche (4 juillet) ;

GP de Grande-Bretagne (18 juillet) ;

GP de Hongrie (1er août) ;

GP de Belgique (29 août) ;

GP des Pays-Bas (5 septembre) ;

GP d’Italie (12 septembre) ;

GP de Russie (26 septembre) ;

GP de Singapour (3 octobre) ;

GP du Japon (10 octobre) ;

GP des États-Unis (24 octobre) ;

GP de Mexico (31 octobre) ;

GP de Sao Paulo (7 novembre) ;

GP d’Australie (21 novembre) ;

GP d’Arabie Saoudite (5 décembre) ;

GP d’Abu Dhabi (12 décembre).

