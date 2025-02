Lecture Zen Résumer l'article

Les férus de Formule 1 ont rendez-vous ce mardi 18 février 2025 avec un grand show, organisé autour de la présentation de toutes les monoplaces de la saison à venir. Un événement inédit, qui sera à suivre sur Canal.

Les fans de Formule 1 ont pris l’habitude, chaque année, de découvrir les différentes monoplaces de la saison à venir au rythme du calendrier des différentes écuries. En 2025, à l’occasion de la 75e édition du championnat, il y a un changement de taille : toutes les voitures seront officialisées et montrées le même jour, à l’occasion d’une soirée organisée à Londres, avec un show qu’on imagine à l’américaine.

Ce mardi 18 février, on devrait donc assister à un défilé de mode dans lequel les mannequins auront des ailerons, un moteur et de grandes roues (tous les pilotes seront présents). Ils porteront les couleurs de Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams ou encore Alpine. Le tout sera entrecoupé de quelques prestations musicales.

On rappelle que la saison 2025 de Formule 1 sera marquée par l’arrivée de Lewis Hamilton, septuple champion du monde, chez Ferrari — l’écurie la plus prestigieuse. Elle pourrait aussi être bien plus serrée que les précédentes, en attendant la nouvelle réglementation en 2026.

Le show de la Formule 1 sera-t-il diffusé en France ? La bonne nouvelle est : oui.

Le show F1 du 18 février. // Source : Formula One

Comment regarder la présentation des voitures de Formule 1 pour la saison 2025 ?

Quand a lieu la présentation ?

Le « show monumental », tel qu’il est décrit, sera diffusé ce mardi 18 février, à 21h, heure française.

Où suivre la présentation ?

Canal+ ayant les droits de diffusion de la Formule 1, la cérémonie sera retransmise sur l’une des chaînes du groupe, à savoir Canal+ Sport 360 (à partir de 20h45). Bon point, ce canal ne nécessite aucun abonnement supplémentaire. L’offre de base suffit.

La présentation sera-t-elle disponible en 4K UHD ?

Hélas, le show de la Formule 1 ne sera pas diffusé en 4K. La chaîne Canal+ UHD HDR propose le film Le deuxième acte, tandis que la chaîne Événement 4K HDR est dédiée au match de foot entre Benfica et Monaco, en Ligue des champions.

Quelles seront les stars présentes pour faire le spectacle ?

Si l’événement sera centré sur les dix voitures qui animeront la grille ces prochains mois, les spectateurs et spectatrices pourront apprécier les prestations en live des artistes suivants : Kane Brown, mgk, Take That et Brian Tyler’s Are We Dreaming.

Quel est le calendrier de la F1 ?

18 février : présentation de toutes les monoplaces

26-28 février : essais hivernaux

16 mars : premier GP de la saison (en Australie)

25 mai : GP de Monaco

7 décembre : dernier GP de la saison (à Abu Dhabi)

